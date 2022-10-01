英倫銀行托市奏效　鎊匯4連揚　日經濟數據谷底反彈

英倫銀行周三出手干預債市，承諾購買650億英鎊長債，以遏抑債息急升的舉措暫見成效，英鎊兌美元連升4個交易日，周五進一步收復失地，重返1.12水平，亦即英國政府公布減稅方案前的水平，惟全季累計仍跌逾7%。英鎊兌港元周五曾見8.756。

自英倫銀行連續第二日入市買長債，當地兩年期國債孳息率周五顯著回落30點子至4.05%；惟期權市場定價仍顯示，今年英鎊兌美元跌至一兌一平價的可能性仍高達23%。

外媒報道，英倫銀行干預債市是由於英國退休基金面臨大規模追加保證金的要求，更流傳投行高盛需要出售高達5,500億英鎊的抵押品，以對沖其1.8億英鎊資產的退休基金，觸發英國國債大規模拋售潮，促使這些投資銀行和基金經理近日警告英倫銀行須及時出手應對，以免引發「雷曼式」的大跌市。

●日本工業生產升幅擴大

至於近日同樣入市干預10年期國債孳息的日本央行，在多番強調持續弱日圓的政策走向下，卻成功帶動一系列經濟數據由谷低反彈。日本經濟產業省公布，8月經季節調整後的工業生產指數初值按月升幅擴大至2.7%，連升3個月，遠較市場預期的升0.2%為好，主因工業機械和精煉化學品生產力強勁所帶動。經濟產業省又預期，9月的工業生產指數會繼續升2.9%，10月升3.2%。此外，當地8月零售銷售亦連續6個月上揚，表現好過預期；8月失業率亦回落至2.5%。

另外，日本財務省公布8月30日至9月28日「外匯干預實施情況」，涉額達2.8382萬億日圓(約1,542.05億港元)，市場相信這反映日本上周四進行24年來首度入市托匯的規模。不過，SMBC日興證券分析師牧野瀾一預期，入市干預不能改變貨幣的公允值，效力只會維持一時。

●印度墨西哥央行齊加息

不過，強美元令新興市場深受其害，位處中俄交界的蒙古亦出現市場流動性問題，據報當地外匯交易市場持續緊張，銀行要限制美元兌換，不得超過100萬圖格里克(約300美元)。另周五印度央行及墨西哥央行分別宣布加息0.5厘及0.75厘，指標利率分別調升至5.9厘及9.25厘。