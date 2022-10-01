半導體需求惡化　美光料收入跌44%　恐6年首見紅

全球經濟景氣轉差，半導體產業寒風亦愈吹愈猛，股價今年腰斬近半的美國最大記憶體公司美光科技公布，預期11月底止本財政季度收入介乎40億至45億美元，以中間值計按年倒退44.71%，比市場預期低足足20億美元左右，列帳每股盈利指引介乎蝕19美仙至賺一美仙，即很大機會迎來25個財季以來首次「見紅」。

經歷該企8月底止財季按年少賺45.14%、整體毛利率縮逾7個百分點後，財務總監墨菲坦言「前景難料」，本財季非公認會計準則(Non-GAAP)業績指引最差每股蝕6美仙，最好每股賺14美仙，跟去年同期賺87仙比較可謂大走樣。行政總裁梅赫羅特拉表示，長遠前景仍未受損，惟本財政年度要削減資本開支30%，事關減價壓力很大，預期明年2月過後會有起色。

韓晶片減產 庫存漲67%

原屬東芝的日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)亦在美光放榜後不久宣布，三重縣及岩手縣的工廠本月開始減產約三成，並會因應市場需求動態隨時調整生產，惟記憶體市場中長線增長依然可期，該企仍會積極開發新產品。

事實上，南韓8月錄得晶片產量按年倒退1.7%，跟7月按年增長17.3%相比顯著放緩，亦是2018年1月以來首次倒退，出貨量更按年銳減20.4%，延續7月按年大跌22.7%之勢，同月晶片庫存按年上漲67.3%。南韓的晶片公司都是行業龍頭，以上數據充分反映半導體行業陷困。

台積電股價逾兩年低

難怪世界最大晶片代工廠台積電股價周五跌近2.99%，收報422元新台幣，為2020年8月20日後新低，全季跌11.34%，拖累台股期內累跌9.45%。市場關注該企本月13日季績分析員會議對於行業能見度的展望與該企資本開支計劃。台灣當局預期，今年餘下時間出口會偏弱，增速降低單位數，主要是美國加息和歐美經濟放緩，並指內地不時封城影響總需求與信心，正嘗試降低經濟依賴對岸。