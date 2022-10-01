內地製造業分化嚴重　股市偏弱　滬指按季挫一成

內地9月續堅守防疫封控措施，拖累企業表現嚴重分化。反映大企及國企景氣的官方製造業採購經理指數(PMI)9月雖重返50之上的盛衰分界線，但反映中小企表現的財新PMI卻跌至5個月來新低。至於傳統上較經濟先行一步的股市更是內地的「寒暑表」，皆因第3季A股表現差強人意，滬綜指季內累跌11.01%，創2018年第4季後最大單季跌幅之餘，更跌足3個季度。

中小企新訂單收縮

國家統計局公布，9月製造業PMI升至50.1的3個月來高位，高於預期的49.7。按企業規模，大型企業PMI按月升0.6至51.1，惟中、小型企業PMI仍未回復擴張區間。在構成製造業PMI的5個分類指數中，4大指數包括新訂單、原材料庫存、從業人員和供應商配送時間均低過50水平，反映原材料庫存量按月減少的同時，相關供應商交貨時間亦延長。

財新9月製造業PMI表現更差，報48.1，連跌3個月且遜預期，主因新訂單指數連續兩個月在收縮區間，生產指數亦自6月來首次跌穿50。財新智庫高級經濟學家王喆指，近期經濟下行壓力增加，主要矛盾在於就業不足、需求不振及預期不穩。

降首置公積金貸款率

為救經濟，內地托樓市企圖顯現。人民銀行繼階段性放寬部分城市「首置一族」的按揭利息下限後，周五晚再推重磅全國性放寬政策，10月起下調首置住房公積金貸款利率0.15個百分點，其中，5年以上相關按息調整至3.1厘。

中國財政部亦發功，自10月至明年12月底期間，出售自有住房、售後一年內重新購買住房的納稅人，將予以個人所得稅的退稅優惠。其中，新買物業成交額大過或等於現住房售價，全部退還已繳納的所得稅。新政需滿足兩大條件，包括換樓安排需在同一城市及同一產權人。

不過，9月最後交易日滬深股市3大指數仍跌市收爐，其中，滬綜指連跌3個交易日。單計第3季，深成指及深圳創業板指數分別重挫16.42%及18.55%。總結9月，滬綜指及深成指累跌5.55%及8.78%，均為4月後最大單月跌幅，收報3,024點及10,778點，同屬逾4個月收市低位。