過去30年回報最好10隻美股 梗有一隻你認識？

雖然今年美股表現不濟，但亞馬遜(Amazon)、英偉達(NVIDIA)和Netflix仍是過去30年表現最好的美國股票。

外媒報道，資本顧問公司Compound Capital Advisors創始人Charlie Bilello分析了這些個股，《巴倫周刊》採用截至9月23日的數據，標的是自1990年初以來上市的股票表現，其中包括上市至少20年的企業。結果發現，前10大最熱門股票的榜單中，除了表現最好的亞馬遜之外，還有一些知名的股票，以及一些冷門股，分別是：蘋果公司(Apple Inc.)、NVIDIA、Netflix、Monster Beverage、Jack Henry & Associates、Pool Corporation、ResMed、Microchip Technology和O"Reilly Automotive。

數據顯示，自1997年上市以來，亞馬遜實現了33.4%的年化回報率，股價從分拆調整後的7.5美仙上漲至116美元，增長約1,500倍。今年早前亞馬遜以1拆20的比例分拆股票，這是該股上市以來的第4次拆股。亞馬遜股價今年累計下跌逾三成，而同期標普500指數下跌 23%。

NVIDIA自1999年上市以來，年化回報率為30.4%，位居第二；今年股價累跌58%，至124 美元水平，為今年標普500指數中表現最差的10大成分股之一。

至於Netflix今年跌幅更大，累跌63%至約224美元，但自2002年上市以來，該股的年漲幅仍高達29.9%。

另一家長期表現出色的股份是巴郡，自1989年12月以來的年回報率為12.4%，自2000年初以來的年回報率為9%；表現雖佳，但還不足以登上前10名。

至於自1990年以來，Apple股價已從經分拆調整後的31美分漲至150美元，以21.5%的年化回報率追平巴郡的長期記錄；若以1980年上市起計，年化回報率接近20%。