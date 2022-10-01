溫灼培：美元強勢或延至明年首季

面對歐元跌至20年低位、英鎊跌至有記錄以來低位，日圓跌至24年低位，相反美匯升至20高位，不少投資者不禁會問，強美元過可維持多久？

現在看，似乎美元強勢可能有機會維持到明年2月/3月才有機會告一段落。為何這麼說？首先，從利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局於11月3日及12月15日議息會分別加息75點子及半厘機率各約為七成。倘一切屬實，美元息率(上限利率)到今年底將有機會攀至4.5%水平。日本政府債務沉重最無能力加息，所以美國加息對日圓最不利。歐元區及英國由於其本身經濟已是十分脆弱，就是加息相信幅度上亦難比媲美國，甚至加息後可能對其經濟造成更大衝擊。這是支撐美元匯價於第四季表現的首個因素。

其次，自9月起俄羅斯已關閉了「北溪一號」天然氣管道，目的當然是要利用能源供應迫使歐盟在烏克蘭問題上妥協。除非歐盟盡快與俄羅斯和談，否則今個冬季歐洲將會在缺乏天然氣下渡過。屆時歐元區經濟輕則或會出現經濟衰退，重則甚至可能出現嚴重社會動亂。至於最終情況有多嚴重，還看今個歐洲冬季天氣有多冷，愈冷對歐元匯價愈不利。由於歐洲冬季通常待3月才完結，所以到明年2月/3月，料歐元及英鎊才有機會真正見底。

最後，意大利是另一要關注重點。意大利極右翼黨派「兄弟黨」於9月25日勝出大選後，便宣布與「聯盟黨」及「力量黨」組成新政府。這三黨都反對歐洲一體化，在理念上與歐盟已是相違背。兄弟黨黨魁(新總理)梅洛尼雖承諾會遵守歐盟的債務規則，但其聯合政府中的其他黨派領袖卻高呼要求增加財赤。眾所週知意大利債務與其GDP比率約高達150%較美國要嚴重。意大利政府現主要靠借新債還舊債形式運作。如到冬季意大利經濟進一步轉差，而歐央行為打擊通脹於年底前又進一步加息削弱區內經濟，提防意大利有爆發債務危機風險。

綜合上述分析，美元強勢似有機會在第四季維持，甚至延至明年首季。倘若期間歐盟與俄羅斯一旦能達成和解協議，使俄羅斯天然氣重新供應予歐洲，又或美國因其國內經濟嚴重轉弱又或通脹放慢導致聯儲局加息幅度降，這一切也可能使美元升勢提早終止。當然話說回來，如於冬季因缺乏天然氣導致歐洲出現動亂，甚至意大利再爆債務危機，美元表現更強這亦將在所難免。技術上，初步料美匯指數阻力位水平118。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培