1周10大驚奇︰英鎊日圓狂貶值　全球醞釀金融災難

歐美經濟步入衰退邊緣之際，近期全球金融市場頻頻響起警號。此前推動大規模減稅計劃的英國，因債市和匯市暴跌，英倫銀行也被迫重啟量化寬鬆(QE)穩定市場。英鎊對兌美元貶值至低點之際，亞洲貨幣同樣遭殃，人民幣兌每美元失守「7算」反彈乏力，日本亦因為貨幣大幅而罕見地干預匯市。各國貨幣大幅貶值，預示着一場新的金融危機正在醞釀。

【1、強美元衝擊全球 英國似新興市場】

近期全球金融市場的異象，源頭指向美國聯儲局為抑制通脹而連環大手加息，推動今年以來美元的凌厲升勢，對經濟較弱的國家帶來巨的大挑戰。對於許多經濟體而言，既要面對國內的通脹，同時又要解決美元走強使償付外債難度更高的問題。由年初起累計，反映美元兌一系列主要貨幣的美匯指數已累升近17%。

值得注意的是，今次市場波動最劇烈的倒不是昔日經常爆發債務危機的新興市場，反而是往年被視為較安全穩當的發達經濟體，這一現象加深了市場憂慮。Exante Data創辦人Jens Nordvig說：「英國乃至於更廣泛的歐洲債市，甚至一部分的美國債市，儼然像新興市場一般交易。這並不正常。」

曾擔任印度央行總裁和國際貨幣基金(IMF)研究主管的芝加哥大學教授Raghuram Rajan表示，英國的貨幣政策傾向緊縮(央行正積極升息抗通脹)，財政政策卻傾向寬鬆(政府表明將大肆舉債，共透過減稅刺激增長)，兩者背道而馳，成為全球市場關注的焦點。過去投資者對英國等發達國家較安心，認為這些國家的制度比新興市場國家健全，政局也較穩定，更能承受考驗，但現時情況已變得矛盾。

在主權債務或銀行業問題釀成金融危機之前，世界各地已出現了許多大大小小的「小危機」。至於這些危機是否會如滾雪球般愈來愈大，實在值得關注。Rajan直言：「誠如我們在2007至2008年金嘯海嘯前所見，倒閉不是同時一起發生。風險逐漸累積，顧慮逐漸升高，然後骨牌才開始倒下。」他亦表示，當前的問題無法輕易解決。

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成亦表示，美國聯儲局激進加息的做法，損人不利己，加息的溢出效應引發全球經濟金融的深層次問題，不僅美國經濟實質性衰退風險上升，亦令復甦乏力的全球經濟雪上加霜。

他又指，聯儲局大幅持續加息抑制通脹的效果不及預期，反之其副作用已逐漸顯現，美國經濟滯漲和衰退風險加劇。他認為，美國當局應加大縮表力度、收緊流動性，而非一味激進加息，加速量化緊縮政策可有效抑制需求，減少政策時滯性。

他又謂，加息意味增加美元的使用成本，而縮表意味收緊美元的流動性，兩者並用對抑制通脹更為有效，聯儲局需要充分考慮加息與縮表的組合，才能減少步入衰退或滯脹的風險。

【2、美國前財長：英鎊急挫僅冰山一角 全球金融海嘯2.0將至】

於去年已預警通脹飆升、早就提前勸告聯儲局應盡快加息的美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，目前市場面對的風險與2008年金融海嘯前相似，指出英國目前的困局只是潛在崩潰的其中一例。他表示，除了英國外，目前仍未見其他市場失序的迹象，但當波動性極大時，這些情形就有可能發生。

薩默斯表示，目前脆弱市況的背後是巨大的槓桿、經濟政策前景不確定、對潛在高通脹率的不安、大宗商品價格波動、俄烏戰爭及中國相關的地緣政治緊張。他特別提到，需要關注目前日本政策中所蘊含的壓力。他指，當局一方面通過購買日圓從市場中抽走流動性以支持匯率，另一方面透過日本央行持續放鬆貨幣政策注入流動性。

英國方面，雖然英倫銀行買長債穩定形勢，但薩默斯認為只靠兩周的操作不會永遠維持穩定，甚至可能無法維持兩周的穩定。他指出，關鍵問題是市場不相信英國的宏觀經濟政策可持續。

薩默斯又把當前金融市場的困境比喻為地震前的震盪，有時候震盪會過去，但有時不會，就好像2007年美國爆發次按危機，最終觸發金融海嘯。

【3、「鱷王」教精卓慧思 刺激經濟長遠只有呢個方法...】

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水創始人達利奧(Ray Dalio)表示，英國政府大規模減稅計劃引發金融市場劇震，凸顯英國政府不稱職(incompetence)。

達利奧指，難以想像政府官員沒有把金融市場的反應納入考量，如果他們真的沒有，就是他們對市場理解遠遠不夠。他表示，通過巨額赤字來創造財富是不可行的，因為不存在願意持有這些債務的貸方。他又認為，計劃刺激不到經濟，長遠上只有生產力才能刺激經濟，斥責英國政府沒意識到這一點，令人擔憂。

英國政府上周五(23日)宣布一系列經濟刺激措施，包括大規模減稅等。另外，計劃需要政府額外舉債720億英鎊，觸發股、債、匯急跌。

其後，英倫銀行(即英國央行)啟動一項緊急買債計劃，以防止市場功能失調情況惡化。英倫銀行從周三(28日)開始至10月14日，臨時購買長期英國政府債券，為期共13個交易日。

【4、日本斥逾2.8萬億日圓托匯 惟救市效果不彰】

日圓續弱，日本政府此前進行了超過24年以來首次干預匯市行動。日本財務省公布8月30日至9月28日的「外匯操作實施情況」，期內數字為2.8382萬億日圓(約1,542.05億港元)，市場相信這反映了入市托匯的規模。惟SMBC日興證券分析師牧野潤一表示，入市干預的效用只會維持一段短時間。

美國銀行估計，日本最多可進行10次干預匯市行動。隨着日本逐步消耗流動性最高的資產，日本政府干預匯市的門檻將愈來愈高，預期日本政府可透過出售流動性資產，進行約4至10次干預匯市行動。該行指，若只出售美元存款只能干預4次，若同時出售美元存款及年期為一年內的證券，可干預10次。

截至8月底，日本政府的儲備約1.3萬億美元，美元存款佔1,360億美元，預期會是日本財務省最先用作干預匯市的流動性資產。

【5、野村：美國經濟陷輕度衰退 美匯上望120】

美國聯儲局鷹派立場重挫全球股市，野村示警，美國經濟即將步入輕度衰退，而強美元未來只會更強，料美匯指數有望上看120。

野村分析員Vincent Bourdarie指出，在美國消費物價指數(CPI)通脹回到3%之前，聯儲局都會繼續加息，而現在不是討論美國經濟是否會步入衰退，而是要討論衰退程度，究竟是輕微或是嚴重。

Vincent說，聯儲局緊縮政策將壓縮市場流動性，高通脹也壓抑消費需求，持續加息對於樓市及就業市場的影響有待觀察，但所幸還有財政政策可為經濟動能提供一定支撐，整體而言，美國經濟衰退應該屬於輕微程度。

他表示，投資者在意的三大關鍵議題包括：一、美國經濟的衰退風險，是深度衰退還是輕度衰退？二、美國未來的利率展望以及聯儲局的貨幣政策在利率見頂後的走向，三、對於企業獲利前景與現金流的影響，將影響第4季與明年第1季的投資氣氛與市場表現。

他認為，美匯指數目前在113附近整固，但以歐元走勢推算，美匯指數或繼續彈升站上120。

【6、女股神：強美元或反噬美國自身 促聯儲局幣策轉向】

有「科技女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)周一(26日)在Twitter上表示，強美元持續對全球其他地區造成「毀滅性衝擊」，恐反噬美國經濟活動及競爭力，迫使聯儲局把貨幣政策轉向。

伍德指，孳息率曲線表明，美國貨幣政策自80年代以來從未如此嚴厲。10年期國債孳息率為3.75%，2年期國債孳息率為4.25%，倒掛50點子。在時任聯儲局主席沃爾克(Paul Volcker)領導下，長期國債孳息率從10%上升至16%，而在主席鮑威爾和團隊近期行動下，國債孳息率從0.5%增至3.7%，避險情緒正在打擊除現金以外所有資產。

她表示，在方舟看來，目前的貨幣政策比80年代的限制大得多，當時為抑制通脹，沃爾克將聯邦基金利率翻倍，從10%上調至20%。至於鮑威爾則將利率從0.25%，調升至3.25%，且有進一步加息計劃。

她補充，通脹在70年代末、80年代初飆升，醞釀了15年，由1964年的越戰及大社會計劃開始，至1971年金本位制度結束時加劇。

伍德提到，日本和中國上周接連拋售美元，以保護國家貨幣免受美元拋物線的影響，這對全球經濟造成重大損害。伍德認為，拋售美元可能是貨幣寬鬆即將到來的第一個迹象。美元的拋物線走勢對世界其他地區造成毀滅性衝擊，應該會侵蝕美國競爭力、就業和經濟活動。

【7、華爾街大淡友：美元飆升將令標指再挫逾一l】

隨着美國聯儲局收緊貨幣政策，美元瞬間衝高刷新20年高位。華爾街著名淡友、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美元近期漲勢為股票在內的風險資產帶來難以維持的局面，預計標普500指數的最快今年稍後見低。

Wilson預計，標指「最終低位」將在今年稍晚或明年初來到3,000至3,400點的水平。

該行指，美元飆升減損美國公司海外收入的價值，該行計算所得，美匯指數每上漲1%，就會造成利潤下跌0.5%。Wilson表示，除了投入成本飆升在內的其他問題外，美元強勢將令標指第四季利潤削弱約10%。

【8、世銀警告歐洲衰退機率增 開發中國家面臨嚴峻挑戰】

世界銀行行長David Malpass表示，歐洲經濟衰退機率增加的同時，中國經濟增長正急劇放緩，並認為美國上半年的經濟產出也將陷入萎縮，最終恐怕會為開發中國家帶來嚴重的後果和挑戰。

Malpass表示，俄烏戰爭爆發後，全球能源供應轉向多元化之路預料要再花上數年時間，可能導致停滯性通脹，或是讓低成長、高通脹的風險持續。他稱，要應對當前的利率上升、高通脹和增長力道放緩所構成的「完美風暴」(perfect storm)，必須以新的宏觀和微觀經濟方法來處理，例如更具針對性的支出、有效的溝通以增加供應。

【9、研究機構料德國經濟明年萎縮0.4% 受累能源成本急升】

德國四家研究所發表預測指，德國今、明兩年經濟產出將比5個月前的預測減少1,600億歐元，部分原因是能源成本急升，預料德國經濟明年萎縮0.4%，相對研究所4月份的預測為增長3.1%。

研究所表示，將德國今年的經濟增長預測從2.7%下調至1.4%，2024年可能恢復1.9%的增長。該研究所預計，未來幾個月通脹率將加速上升，今年平均為8.4%，明年為8.8%，其後在2024年逐步向2%回落。

RWI Institute經濟研究主管兼聯合經濟預測項目組發言人Torsten Schmidt表示，俄國入侵烏克蘭所引發的能源市場危機，導致德國經濟出現明顯下滑。能源緊張局勢雖然有望在中期內緩解，但天然氣價格可能仍遠高於危機前的水平，意味着德國將長期喪失繁榮。

上述共同編制預測的機構包括位於慕尼黑的Ifo，位於基爾的IfW，位於哈雷的IWH，和位於埃森的RWI。

【10、中國經濟增長難「保3」 拖亞洲後腿】

曾經於2008年金融海嘯後撐起全球經濟的中國，如今亦黯然失色，今年增長恐怕難以「保3」。世界銀行在最新報告中，把東亞及太平洋地區今年經濟增長預測，大幅下調1.8個百分點至3.2%，主因正是中國增長大幅放緩，料全年增長只得2.8%。

世銀的報告顯示，在撇除中國後，今年東亞及太平洋地區增長料為5.3%，較此前預測上調了0.5個百分點。東盟5大國家─印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南今年經濟增長料介乎3.1至7.2%，全部均勝過中國。當中，除了印尼的預測與上次持平外，其餘4國的預測均獲上調。換言之，內地未再挑起亞洲經濟增長的大樑，反倒是東盟一眾新興市場有望後來居上。

報告亦指出，東亞區內的經濟增長大多是由內需回暖，以及出口增長所帶動，前者主要得益於疫情管控放寬。不過，由於內地仍使用「針對性的公共衞生措施」遏制疫情傳播，故經濟活動受到限制。

展望未來一段時間，世銀認為東亞的經濟表現仍可能受到全球需求放緩、債務攀升，以及依賴短期經濟措施緩解食品和燃料價格上漲等因素影響。