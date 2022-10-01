致富智庫：每日瞓幾多自己揀！8大成功人士睡眠習慣大不同...

●前美國總統特朗普：只睡3小時 因有利競爭

前美國總統特朗普言行一向大膽出位，原來他每日只會睡覺3至4個小時，並認為少睡就能夠投入更多時間去處理業務，難怪曾經口出狂言稱：「每天睡足12小時的人，怎可以與每天只睡3小時的人競爭呢」？莫非這點就是他獲得成功的原因之一。

●Meta朱克伯格：夜貓一族 平均睡5個鐘

美國社交媒體Facebook母公司Meta創始人兼行政總裁朱克伯格是標準夜貓一族，據講，傍晚吃完晚餐、健身後，會用2小時去陪伴家人，之來才開始工作，到凌晨3點睡覺，8點起床，每晚平均睡5小時。

●百事可樂努伊：未享受過睡眠 每朝4點起床

早於2018年退休的百事可樂前首位亞裔女行政總裁努伊(Indra Nooyi)曾透露，在位期間，從未有享受過睡眠，每朝4點起床，為確保上班時間不會遲過早上7時，以提前返到辦公室可有更多時間處理事務，自律性十分高。

●Twitter杜斯：睡6小時 生活要規律

社交媒體Twitter創辦人之一杜斯嚴格控制自己的作息時間，即使工作忙，亦堅持晚上11點就寢，緊接每朝凌晨5點起床。首先冥想半小時以減壓，再進行有氧運動，之後喝杯咖啡醒醒神。

他曾經透露規律的生活可令他長期保持健康的狀態，繼而更有效率地應對生活上的突變。

●SpaceX馬斯克：至少瞓6小時免跌Watt

美國太空探索科技公司SpaceX始創人馬斯克據報每星期工作100小時左右，但因為曾經試過少睡了幾小時，令脾氣變得暴躁、工作效率下降。因此，他格外重視睡眠品質，且必須確保有足夠睡眠時間，不可瞓少過6小時。

他又指，睡前不要吃東西，因食物無法正常消化會引致胃灼熱，對睡眠會產生負面影響，醒來時會更疲倦。「如果想要有高品質的睡眠，應該在睡前至少2到3個鐘，避免飲酒及進食」。一般吃完晚餐後，他會再工作4個小時，在睡前用1小時閱讀，以保持有創新的想法，平均凌晨1點睡覺，7點起床。

●Apple庫克：早睡早起 9點半睡覺

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克也是一個生活自律的人，他每晚9點半上床睡覺，4點半未天光已起床，睡足7小時。據悉，他梳洗完後，便已投入工作，首先回覆電郵，之後會花1個鐘去閱讀用戶的評論或網上留言；之後會暫時放下工作，到健身房做運動1小時，以迎接一天的工作。

●微軟蓋茨：12點上床 睡足7小時

微軟創辦人蓋茨雖然很忙，但他的生活很簡單，睡眠時間大約7小時，晚上愛與家人相處，還有就是吃晚飯及洗碗，睡前大約閱讀2小時，平均午夜12點上床睡覺，到早上7點起床。

●「股神」巴菲特：11點前上床 瞓夠8小時

至於「股神」巴菲特的睡眠時間，可說是最標準，跟足專家所指的8小時睡眠建議，通常他在晚餐前會閱讀1小時，到睡前再看書3個鐘，中間的「Me Time」會玩玩橋牌或是彈夏威夷小結他(Ukulele)，到10點45分睡覺，翌日早上6點45分起床。

各位睇到呢度，為個人健康起見，宜盡量保持早睡早起習慣，方為上策。