【錢夫人巡舖】3個月定期達3厘年息　引發「存城」效應！

香港近排所有資產都幾乎全跌，股市跌、樓市又跌，荷包一日比一日緊，只有息率就天天向上。殺入第4季，如果計算銀行年尾需要資金做結算，望一望3個月期港元存息，3厘年息已是「新常態」！

富邦銀行推出108日(約3個月)存款優惠，100萬港元以上等值的定存息，高達3.1厘，優惠期至9月30日。如果資金較少，花旗及星展銀行3個月定期都有3厘年息，門檻僅為5萬港元，需要持有指定理財戶口或新資金等。

信銀國際亦十分進取，10月1至29日登記大富翁存款，存入合資格新資金做定期，明年1月份新客可享7.28厘年息，舊客亦有5.88厘。資金門檻1萬港元，新客上限100萬，現有客戶上限200萬元。而11月有2厘年息，12月2.8厘，拉勻計新客3個月有4厘息，勝在入場門檻低。

外幣方面，近月除了美元之外，全線貨幣差不多都貶值，錢夫人近來都「溝淡」溝到心淡，不過，在網上銀行暢了少少匯價創歷史新低的英鎊，之後發現滙豐銀行的7天定存有11.5厘年息！以錢夫人暢了5萬港元計算，一星期可以收到110港元利息，賺兩餐飯幫補一下！