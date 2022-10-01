沙特估計明年布油價格每桶76美元　遠比分析員預測悲觀

投資銀行Al Raji Capital引述資料指，沙特阿拉伯預計明年布蘭特期油價格將在每桶76美元左右，這一預期與當前的期油市場中的遠期合約價格相符，但遠比分析員的預期悲觀。

沙特阿拉伯財政部在一份初步預算聲明中表示，預計明年其財政收入將達到1.12萬億里亞爾，高於去年12月時的預測。此外，財政部設想的預算盈餘為90億里亞爾，低於先前的估計。

Al Rajhi Capital研究部主管Mazen Al Sudairi表示：「在2023年，我們預計石油收入可能達到7,540億里亞爾，非石油收入可能達到4,170億里亞爾。根據我們的評估，沙特政府2023年的預算收入可能是基於布倫特原油價格在每桶76美元左右的假設。」

沙特財政部表示，其在預算中對石油和非石油收入的估計是基於保守的標準，以預測國內和全球經濟可能發生的任何發展。

由此來看，沙特在制定預算時往往對原油價格持相對保守的看法。相比之下，據市場分析員的預測中值顯示，布蘭特期油價格明年將達到每桶94.63美元。

另有消息人士稱，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)將於10月5日在維也納舉行實體會議，討論削減石油產量的問題。