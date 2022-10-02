鄺紫珊：多元化配置過渡動盪時期

金融市場動盪，科技股更成為重災區，以目前風高浪急的市況，宜持保守態度，或可考慮以多重資產去管理組合。隨着美國聯儲局的利率政策走向已相對清晰，加上各類型資產都有大幅度的修正，投資者可考慮搭配股債的多重資產，不但相對抗跌也能把握市場的反彈機會。

聯儲局的急速加息步伐及幅度，大大提升經濟衰退的風險，各類資產均有顯著的調整。隨着利率政策指引愈來愈明確，市場對未來加息步伐的不確定性減低，預計通脹在第4季可有機會慢慢回落，屆時股市及債市的波動幅度可有機會減低。

現時市場對於未來後續加息的力度已有預期，並預視力度會加深，使之讓近期金融資產有明顯動盪。美國通脹率在6月曾似有觸頂迹象，即9.1%後的增長幅度已有逐漸趨緩的勢頭，不過若從較仔細的數據觀察，能夠真正控制通脹似乎仍有一段時間，故市場短時間仍會維持波動。不過幸好美國經濟相對具備韌性，可不妨透過多元化配置過渡此段動盪時期。

經歷多月已來的市場大幅修正，目前市場悲觀情緒已接近金融海嘯時期，加上企業盈利面臨下修挑戰。有投行的報告指出，美國指標性軟件產業今年銷售額將多數下滑，但企業在資訊安全、車用半導體等需求仍屬於穩健，所以企業盈利狀況也不是一面倒，也不用過於悲觀。雖然不能否認加息對經濟帶來的傷害，不過從美國已有很大改善的家庭財富與儲蓄狀況，以及優於預期的企業財報，與穩健就業的市場表現，將有機會減輕經濟的放緩程度。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊