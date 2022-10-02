郭家耀：受惠內地雲市場結構升級　中國電信前景可期

內地電訊行業發展前景正面，根據工信部資料顯示，今年上半年內地電信業務收入平穩增長，累計完成8,158億元人民幣，按年增長8.3%。用戶規模持續擴大，截至6月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬頻接入用戶總數達5.63億戶，移動電話用戶總數達16.7億戶。移動互聯網流量快速增長，累計流量達1,241億GB，按年增長20.2%。新興業務收入增勢突出，三家基礎電信企業IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務收入1,624億元人民幣，按年增長36.3%。

再看中國電信早前公布的中期業績，今年上半年，經營收入為2,423億元人民幣，按年增10.5%，其中服務收入為2,214億元人民幣，按年增8.8%。EBITDA為698億元人民幣，按年增長5.3%。期內盈利182.9億元人民幣，按年升3.1%。集團首次派發中期息每股0.12元人民幣，派息比率達60%。

按業務劃分，移動通信服務收入達990億元人民幣，按年升6%。截至今年6月底止，集團的移動用戶達3.84億戶，淨增1,179萬戶；5G套餐用戶達到2.32億戶，滲透率60.3%。移動ARPU達46元人民幣，繼按年上升0.7%。固網及智慧家庭服務收入達599億元人民幣，按年增長4.4%。有線寬頻用戶達1.75億戶，淨增573萬戶，其中千兆寬頻用戶達到2,068萬戶，滲透率提升至11.8%，寬頻綜合ARPU達47.2元人民幣，按年上升0.9%；產業數碼化業務收入589億元人民幣，可比口徑按年增長近兩成。

上半年集團資本開支為416.5億元人民幣，按年升54%，預料全年資本開支為930億元人民幣。集團加快推進數字信息基礎設施建設，雲網營運能力持續提升，加強科技創新，令集團上半年在原創技術策源和核心技術攻關取得突破。展望未來，集團持續實施「雲改數轉」戰略。受惠內地雲市場結構升級，以及內地三大電訊營運商市場規模持續擴張，集團發展前景值得期待。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，筆者及相關人士沒持有上述股份)