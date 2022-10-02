陳樂怡：恒指有機會下試16473點水平

國務院總理李克強指要推動政策第4季全面落地，惟目前投資者着眼於內地何時調整清零防疫政策，以加快經濟復甦，預計最快待明年才會轉變。內地出手護航，人民幣稍稍回穩，但基於中美息差擴闊，人民幣仍有貶值壓力，內房債務危機加劇。外圍方面，歐美鷹派立場不變，俄烏戰爭影響繼續蔓延，歐洲能源危機未見有力解決方案。故此，港股受到內外夾擊，儘管估值不高，仍有機會進一步下試8.5倍預測市盈率水平，約16,473點。

板塊方面，啤酒股上半年業績強勁，品牌高端化持續，普遍平均售價均見提升，緩衝銷量及成本壓力，為此輪少數中期盈利優於預期的板塊。展望未來，大宗商品價格回落，成本壓力改善。加上，年底世界盃盛事將會刺激銷情，預期將會吸引投資者趁低吸納。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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