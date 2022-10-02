曜熊理財：債券基金熊市持續

美國強勁的連環加息令到債券市場崩盤，全球債券基金正經歷本世紀以來最差的一年。包括美聯儲在內的多國央行都激進加息，導致全球債券市場持續下跌，現時全球債券市場形勢極為嚴峻，2022年全球債券市場首3季的慘況將延續至年底。

美聯儲加息是導致債券市場大跌的主要原因。2年期和3年期美國國債收益率自2007年以來首次突破4.25%。目前，多國央行將繼續加息抗通脹，市場正面臨數十年來最糟糕的局面。

歐洲情形更差，作為歐盟借款成本基準的10年期德國國債隔夜收益率進一步升至了2.21%的11年高位。另一方面，極右翼政黨贏得意大利選舉之後，投資者對極右翼政黨在意大利選舉中的獲勝及其未來遵守歐盟規則的意願沒有信心，市場對前景感到不安。

同時，英國政府的財政舉措引致全球金融市場大幅波動，英國政府大規模減稅後，英國5年期國債收益一度上漲57個基點。國際貨幣基金組織喝隨着宣稱不建議採取沒有針對性的財政方案。

美國停止加息前，債券行情將持續不被看好，容易遭遇市場拋售，收益率保持相應走高。2022年以來，每次美聯儲超預期加息都會引發債券市場劇烈波動，債券基金熊市將持續，債市崩盤可能會帶來連串信用違約事件，投資者切勿沾手。

曜熊理財策略董事馬煒喬