【星期一‧炒啲乜】美股季績兼非農來襲　港股17000關可守穩？

美國8月核心通脹率再攀升，令聯儲局加快加息步伐的預期持續發酵，而今周焦點落在9月非農就業數據表現，讓市場觀察聯儲局近月大手加息是否已開始抑制當地經濟增長。

另外，美股今月迎來第3季度業績高峰期，在美匯強勢、通脹高企、外圍經濟不穩下，投資者將注視企業利潤會受到多大衝擊。

港股上周接連創近11年新低，恒指險守17,000點大關，但9月累計冧逾2,700點，第3季更暴瀉超過4,600點，跑輸商品、地產、外幣等多類資產。

踏入第4季，A股因假期全周休市，港股也會在周二(4日)因重陽節休市。而第二期消費券剛剛發放，配合周四(6日)起港府放寬部分社交距離措施，會否對疲弱的香港經濟帶來幫助，繼而推動港股的投資氣氛，值得拭目以待。投資者在部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資作好準備。

1、【鄺紫珊：多元化配置過渡動盪時期】

2、【葉尚志：華潤啤酒毛利率穩升 目標看64元】

3、【郭家耀：受惠內地雲市場結構升級 中國電信前景可期】

4、【陳樂怡：恒指有機會下試16,473點水平】

5、【曜熊理財：債券基金熊市持續】