英鎊貶值變相有折　美國人湧英國買樓搶筍貨

英鎊兌美元近日跌至歷史新低，吸引以美元支付的準買家來到當地搵「筍貨」。外媒報道，據國際房地產顧問萊坊數據，受累售價下跌和英鎊貶值，倫敦樓價過去1年下跌近20%，為美國買家創造了英國樓市的投資機會。

萊坊表示，倫敦熱門地點車路士(Chelsea)鄰區和騎士橋(Knightsbridge)區分別出現19%和17%的有效折扣。與2014年相比，當時英鎊兌美元相當於1.71，且當時倫敦房產價格高13%，核算下來的折扣更大，車路士區、騎士橋區和諾丁山(Notting Hill)區的折扣超過50%，而肯辛頓(Kensington)和梅費爾(Mayfair)的鄰區折扣超過45%。目前，英鎊兌美元僅處約1.11水平。

萊坊全球主要銷售主管Paddy Dring表示，看到來自美國的買家穩步增加，部分人正利用鎊匯低水這個機會制定其長期投資計劃，藉此實現海外投資更多元化。Dring表示，純粹投機的買家不多，買樓的通常都有其商務、教育或生活方式等原因驅動。美國買家的範圍廣泛，如老年夫婦找退休度假的小型公寓、為赴英求學的小孩購置物業的家庭、前往英國長期工作、尋找投資標的的超級富豪等。