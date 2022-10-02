中指院：內地政策推動　本季部分城市樓價望企穩

中指研究院發布《百城價格指數報告》顯示，第3季百城新房、二手房價格均向下，但隨着部分城市執行的限價政策也已不再適應當前市場形勢，恢復市場化定價或更有利於實現「三穩」目標。在寬鬆政策持續發力，中指院預計第4季部分熱點城市樓市或將逐步企穩。

數據顯示，2022年9月，全國100個城市新建住宅平均價格每平方米16,200元人民幣(下同)，按月下跌0.02%，已連續3個月下跌，按年上漲0.15%，漲幅較8月收窄0.17個百分點。其中，一線城市按月下跌0.05%，按年下跌0.23%；二線城市環比持平，按年上漲0.61%；三四線代表城市按月下跌0.03%，按年下跌0.17%。

二手房方面，全國100個城市二手住宅平均價格為每平方米15,970元，按月下跌0.13%，已連續5個月下跌，且跌幅逐步擴大，按年下跌0.39%，跌幅較8月擴大0.27個百分點。

中指院稱，綜合前3季表現，新建住宅方面，百城新建住宅價格累計下跌的城市數量為62個，較第2季度增加7個。季內共73個城市二手住宅價格累計下跌，數量較第2季增加13個。自年初以來，哈爾濱、昆明、南寧等20個城市新建及二手住宅價格各季度累計均呈下跌態勢。

數據指出，第3季在宏觀經濟承壓、房地產市場深度調整以及部分新房項目停工停貸等背景下，中央及地方政府持續發力穩地產。中央層面，高級別會議定調「保交樓」提振居民置業信心，國常會強調支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款；此外，9月底，人民銀行、銀保監會發布通知，對於2022年6至8月份新建商品住宅銷售價格按季、按年均連續下降的城市，政府可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房商業性個人住房貸款利率下限。地方層面，各地政府積極落實中央精神，因城施策穩樓市，且更多熱點二線城市政策優化幅度逐步加大。