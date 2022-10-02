Wetland Seasons Bay第3期周四推售80伙

集團副董事總經理雷霆表示，項目上周五(9月30日)次輪賣樓銷情火熱，沽出98%以價單形式發售的單位。政府近期放寬入境限制及社區隔離措施，相信市場所期望的「0+0」檢疫安排為期不遠，經濟復甦在望。雖然美國聯儲局上調息率，但本地銀行加息幅度非常輕微，加上金管局減低壓力測試，增強市民置業信心，新盤銷情理想，市場向隅客眾多。

新地代理總經理胡致遠稱，即將展開新一輪銷售單位當中，有45伙以價單形式發售，涵蓋一房連儲物房至三房連套房與儲物房及開放式廚房間隔，合共6種戶型，折實售價506.82萬至860.98萬元，呎價約13,016至15,866元，其中入場單位為第6B座2樓C6單位，實用面積349方呎，一房連儲物房及開放式廚房間隔。

整批價單單位以定價計市值近3.3億元，項目將於周三(5日)中午12時截止接收購樓意向登記，同日進行抽籤。至於餘下的35伙則採取招標形式發售，以別墅戶型為主，是次亦加入部分連天台或地下連花園特色單位。