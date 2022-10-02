【向世界「錢」進】10大宜居城市加國擁3個　邊度最好住？

經濟學人智庫(EIU)早前發布全球宜居城市最新年度排名，受惠於新冠肺炎疫情紓緩，不少城市的得分均有增加，並以加拿大和歐洲城市表現最為出色。當中，對比2021年有3個澳洲城市入圍前10名，今年輪到卡爾加里、溫哥華及多倫多3個加拿大城市進佔前10。

EIU根據逾30項因素對全球超過170個城市進行排名，覆蓋整體穩定性、醫療保健、文化與環境、教育、基礎設施5大範疇。該機構指，多個在發生疫情大流行前名列前茅的城市，由於其穩定性、良好的基礎設施和服務、文化和休閒活動重啟，排名已經回升。

加拿大城市成為今年的大贏家。卡爾加里以96.3的宜居指數平均值與瑞士蘇黎世並列第3位。溫哥華和多倫多亦分別以96.1和95.4的平均值，排名第5和第8位。至於位列榜首的奧地利城市維也納，平均值高達99.1，是繼在疫情前的2018年以及2019年登頂後重返第一位。排名第二是丹麥哥本哈根。

細看每個範疇，卡爾加里在醫療保健、教育、基礎設施取得滿分，整體穩定性、文化與環境的得分則為95和90。溫哥華在醫療保健、文化與環境、教育得分同為100，基礎設施和整體穩定性的得分各為92.9和90。至於多倫多，滿分是醫療保健和教育，文化與環境得分95.4，整體穩定性得分95，基礎設施得分89.3。

卡爾加里的排名由去年的第18位躍升至第3位，最大原因是放寬了公共衞生措施，但較多港人定居的加拿大城市，還是溫哥華和多倫多。

其實，溫哥華一直是公認的全球最宜居城市之一。這裏有優美的自然環境、多元的文化氛圍、各式美食，還有北美洲最大面積的滑雪勝地惠斯勒(Whistler)，加拿大最大公園的史丹利公園(Stanley Park)。

至於加拿大最大城市多倫多，大約有一半居民來自全球各地逾100個民族的移民，使用的語言有140多種，堪稱文化大熔爐。這裏有豐富多彩的國際美食，包羅萬象的街頭文化，以至加勒比海狂歡節、國際電影節、國際賽車節等多項盛事，使其成為不少人心儀的移居目的地。

居住成本：生活消費較划算 平過香港

一個城市是否宜居，生活成本亦是其中一個重要指標。國際諮詢公司美世(Mercer)早前公布2022年全球最貴外派城市排名，比較了400多個城市約200種商品與產品的價格來作出排名，包括服裝、食品、住屋、家居用品、交通、娛樂等，結果香港是全球外派員工生活成本最高的地方，為5年來第4次登頂。

4個瑞士城市蘇黎世、日內瓦、巴塞爾、伯爾尼就佔據了從第2到第5。排名首10位的亞洲城市除了香港排第一外，還有排第8至第10名的新加坡、東京及北京。

至於加拿大城市的生活成本相比之下並不高。多倫多排名89；溫哥華排108；卡爾加里更排第141名，較另外兩個加拿大城市蒙特利爾的第125位，和首都渥太華的第132位更低，反映在加國城市居住的生活負擔仍然相對較低。

物價水平：食品價升勢加快 雜貨飆10%

加拿大6月份消費物價指數(CPI)的按年升幅達8.1%，寫下1983年以來新高，至近月開始有降溫迹象。

最新公布的8月份CPI按年升7%，較7月份錄得的7.6%升幅進一步回落，按月更轉跌0.3%，為新冠肺炎疫情大爆發最初幾個月以來最大跌幅，主要受惠於8月份汽油價格的按年升幅由35.6%放緩至22.1%，能源價格的按年升幅由28%放緩至19%。

惟要留意，8月份食品價格按年升幅由9.2%加快至9.8%，其中，從商店購買雜貨食品價格按年上升10.8%，是自1981年以來的最大升幅。食品價格上升主要由於供應鏈持續中斷、俄烏戰事及極端天氣等。

從城市看，溫哥華8月份綜合CPI按年升7.4%，多倫多升6.8%，卡爾加里升6.7%。

加拿大央行表示，通脹回落，邁向正確方向，但7%通脹仍屬過高水平，有必要繼續採取應對措施令通脹回落至2%的目標水平，同時讓加國經濟軟着陸。

就業市場：工資增長輸通脹 失業率漲

目前加拿大的物價上漲速度仍高於工資增長率，當地8月平均時薪為31.33加元(約180港元)，按年增長5.4%，但相比7%的通脹率，加拿大消費者的實際購買力依然有所下降。

8月加拿大失業率亦升至5.4%，主要是當月流失了近4萬個工作崗位，把失業率推高0.5個百分點。這亦是自5月份以來工作崗位連續第3個月下降，期間累減11.4萬個，使分析師進一步擔心加國將陷入經濟衰退。

自5月以來，大部分失業人口來自教育和建築行業。傳統上，教育行業在夏季的工作通常會減少，市場對此不太擔心。至於建築業工作崗位減少，正反映加拿大央行早前重手加息的影響開始在房地產市場浮現，個別建築項目因息口趨升而一直滯後，甚至被取消。

分析師認為，其他行業仍然存在對勞動力的需求，只是由於就業市場錯配情況依然明顯，預期在一段時間內加國就業數據會相對疲弱。

加拿大央行在9月時宣布加息0.75厘，將指標利率提升至3.25厘，創14年新高。

央行認為，鑑於通脹仍然高企，利率仍需進一步上調。儘管加國第二季增長較央行原先預期減弱，但經濟仍存在超出供應的需求，勞動力市場維持緊張。