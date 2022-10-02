【港股前瞻】恒指或下試16500　專家直言對短期表現不抱信心

環球加息觸發股市大冧，血洗一眾打工仔「血汗錢」，市民現在應該如何管理強積金組合？凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，每月供款依然可以投放在股票類別資產，包括亞洲及香港等之前跌得較多的市場，權當在低位「儲貨」；至於過往十多年的強積金供款，理論上早已做好風險分散工作，但強積金資產仍有較多的股票敞口的打工仔，應以不變應萬變，趁股市反彈把有關敞口減少。

他又謂，現時環球股票皆跌，不見得把資金放在發達國家會更好，就算這一刻把資金轉倉，亦應該轉至定期、債券等類別，不太建議由港股轉倉至美股。他表示，未來3至6個月，都不太看好港股及美股的表現。

強積金顧問公司駿隆的GUM強積金綜合指數上月跌5.1%，人均回報蝕11,634元；年初至今指數累跌18.7%，人均蝕49,248元。

至於港股上周五報17,222點，年初至今累計失血26.39%，溫表示，恒指繼續受加息、經濟不佳，以及地緣政治風險等不利因素困擾，如果短期內美股未能企穩，就算恒指之後反彈，也可能會向下尋底，直言對港股未來2至3個月的表現不抱信心。

溫傑直言，市場對於金融危機出現的憂慮有所增加，暫時港股在16,100至16,500點有較大的支持位，此乃當年歐債危機的水平。

值得留意的是，英國新一任首相卓慧思推出大規模的減稅方案後，引發市場對債務和借貸成本飆升的憂慮，評級機構標普最新把英國主權評級展望由「穩定」下調至「負面」。