業主叫價態度軟化　寶翠園兩房勁減218萬終成交

樓價不斷回落，業主叫價態度軟化，西區寶翠園錄10月首宗買賣，屋苑兩房單位勁減218萬元，以1,580萬元成交，減幅超過一成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊大展表示，上環聚賢居2座高層C室，實用面積約777方呎，三房連套房間隔，望城市景，以1,900萬元易手，呎價約24,453元。原業主於2008年2月以1,380萬元買入單位，持貨14年帳面獲利520萬元，升值約38%。

●美聯劉錦梅稱，西區寶翠園錄本月首宗成交，屋苑3座極高層C室，實用面積約668方呎，兩房間隔，多個月前放盤叫價約1,798萬元，惟市況持續偏軟，終減價218萬元，至1,580萬元成交，減幅逾1成，呎價約23,653元。原業主於1999年6月以約578.2萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約1,001.8萬元，升值約1.73倍。

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九龍區

●香港置業謝啟源表示，長沙灣一號‧西九龍1座低層B室，實用面積約867方呎，套三房間隔，原以1,300萬元放售，放盤約9個月後獲區內客洽詢，終減價102萬元，以1,198萬元成交，呎價約13,818元。新買家為首置客，睇樓兩次後即決定入市。

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新界區

●中原侯惠良稱，沙田濱景花園9月錄兩宗成交，屋苑5座中層D室，實用面積約395方呎，兩房間隔，8月放盤開價約700萬元，其後減至660萬元，議價後以605萬元易手，呎價約15,316元。原業主於2007年以170萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約435萬元，升值約2.6倍。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山海濤居4座低層C室，實用面積約404方呎，兩房間隔，原開價690萬元，放盤3個月減價55萬元，以635萬元獲承接，呎價約15,718元。原業主於2012年5月以348萬元購入單位，持貨10年帳面獲利287萬元，升值約82%。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山迎海2座低層E室，實用面積約796方呎，三房連套房間隔，原叫價1,265萬元，放盤兩個月，最後以1,250萬元成交，呎價約15,704元。原業主於2014年4月購入上址，當時作價972萬元，持貨8年帳面獲利323萬元，升值約35%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山天宇海2B座中層B室，實用面積約848方呎，三房連套房間隔，享海景，放盤長達2年，減價22萬元，成交價1,338萬元，呎價約15,778元。原業主持貨12年帳面獲利554萬元，單位升值約71%。

●中原劉德興稱，粉嶺牽晴間9月錄約13宗成交，屋苑10座中層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，放盤開價約530萬元，議價後以508萬元易手，呎價約13,229元。原業主於2009年2月以131萬元購入上址，持貨13年帳面獲利約377萬元，升值約2.9倍。

●美聯袁佩雲指出，青衣藍澄灣3座低層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，議價33萬元，以535萬元成交，呎價約11,863元。原業主於2013年4月於以370萬元購入單位，持貨逾9年帳面獲利165萬元，升值約45%。

●中原王勤學表示，元朗采葉庭8座高層E室，實用面積約460方呎，兩房間隔，今年5月叫價690萬元，惟受疫情反彈、加息陰霾等影響，業主多次下調叫價，最終以618萬元沽出，呎價約13,435元，減幅約10%。

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