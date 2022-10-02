十大屋苑周末僅錄9宗成交　3個港島藍籌盤全數未發市

二手買賣氣氛呆滯，中原指出，十大屋苑於周六、日(1、2日)錄9宗成交，按周表現持平，當中有4個屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園及鴨脷洲海怡半島全數3個港島藍籌盤，期內茶果嶺麗港城亦未發市。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，港府逐步放寬防疫措施，包括入境檢疫放寬至「0+3」、餐飲處所每枱人數放寬至12人，而金管局亦放寬按揭壓測等，均對樓市有正面影響。不過加息、經濟下行、外圍環境波動等因素仍在，繼續利淡樓市，買家入市態度依然審慎，料短期內二手交投低位橫行，樓價繼續回軟。

期內港島區三個指標屋苑均未錄成交，買家持續觀望，周末睇樓量未見大太變化，市況維持淡靜。

至於荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城均於兩日錄2宗成交最活躍，中原陳廸豪表示，沙田第一城41座中層F室成交，實用面積約284方呎，9月開價510萬元，期內多次減價，最後以468萬元成交，呎價約16,479元。原業主2016年7月以371萬元買入單位，持貨6年帳面獲利97萬元，升值約26%。

另天水圍嘉湖山莊再錄呎價低於萬元個案，該公司伍耀祖表示，屋苑市況依然疲弱，買家入市態度猶疑，部份已預約睇樓的客人臨時甩底，該盤兩日錄1宗成交，單位為賞湖居3座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，以515萬元沽出，呎價約9,398元。