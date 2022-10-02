【美股前瞻】非農數據勢左右美息　策略師憂爆「垃圾債」危機

美國聯儲局官員頻頻放「鷹」，向外界傳達加息抗通脹的決心。本周五公布的就業數據成為焦點，市場預期9月非農就業職位增長25萬個，失業率則維持在3.7%。考慮到上周公布的通脹指標已超出市場預期，假如就業情況也比預期中更加強勁，則意味聯儲局有足夠條件繼續大手加息。

本周公布的ISM採購經理指數(PMI)、工廠訂單等數據亦將為美國的經濟前景帶來更多啟示。富國銀行首席經濟學家布賴森指出，近期數據顯示美國經濟雖然有所放緩，但仍具有韌性。他認為，經濟明年初陷入衰退的可能性有所降低，意味着聯儲局有必要進一步收緊貨幣政策。

富國銀行近日修正了對美國經濟的預測，料正式步入衰退時間點會在明年第二季度，而非此前估算的第一季度。該行續指，貨幣政策的滯後效應將開始對消費產生更有顯著的影響。貨幣政策方面，明年3月聯邦基金利率料升至介乎4.75至5厘的水平。

美國加息預期升溫、俄烏局勢惡化、英國財政混亂等不明朗因素下，環球金融市場持續動盪。美股道指上周五收報28,725點，自2020年11月以來首次收低於29,000點，該指數9月重挫8.8%，創連續第3季跌勢，為2008年金融海嘯以來的最長季度頹勢。

不過，即使踏入10月，美股波動恐怕也尚未結束。美國政壇素來有「十月驚奇」的說法，隨着11月為國會中期舉臨近，任何有重大消息都不止影響到選情，亦有機會令金融市場加劇波動。LPL Financial的統計也顯示，1950年以來，美股單日波動逾1%的日子，10月的頻率平均為10.3%，顯著高於其他月份最少一個百分點。另外，諸如1929年華爾街股災、1987年股災等美國歷史上最嚴重的大跌市，都是發生在10月。

除了股市之外，債市亦開始出現不祥信號。Refinitiv Lipper數據顯示，截至9月28日止一周，全球債券基金的資金淨流出規模達到220.7億美元(約1,721億港元)，為6月以來最大單周淨流出。其中，歐洲及美國的債券基金分別淨流出123.7億美元及90.8億美元。

美國銀行策略師梅連季耶夫亦警告，俗稱「垃圾債」的高收益債券孳息率正在飆升，聯儲局有必要放慢加息步伐，以防範信貸市場風險。