【旅日注意】日企加價抗圓匯貶值　Yen貶「折扣」剩無幾...

日本下周二(11日)重新開放外國旅客自由行，港人以低於「六算」的超抵價兌換日圓後即可體驗當地四處加價。事實上，本月起當地漲價的食品逾6,500種，為今年加價潮高峰，同場加映麥當勞幾乎所有超值套餐加價300日圓，吉野家和壽司郎亦「湊熱鬧」。打算日本一通關便飛往當地的人大概不會在意，惟環球經濟之混亂仍可見一斑。

閱遍日本食品飲料製造商和食肆的加價通告，辭令基本上都是食材原料、包裝、運輸及能源成本持續上漲、「實在迫不得已」云云，倒是市中心分店加價一成多的壽司郎有一個比較特別的理由，就是「水產資源減少」。

吉野家披露的食材主要來源地公告提到，就上周六而言，以日本貨為主的是白菜、大葱和米，而牛肉來自美國和加拿大等，豬肉來自西班牙和墨西哥，洋葱和鰻魚則是中國貨，其加價很可能是日圓兌多種主要貨幣貶值所致。

企業電費明年或上調一成

女生愛逛的藥妝店方面，松本清、Big Drug和COSMOS最新業績公告並未提到售價調整，着墨較多的是遊客絕迹和市場競爭激烈，加價通常由大正製藥和白兔牌等廠商自行公布，正如高絲(Kose)也透露正檢討是否加價應對原料上漲的壓力，而外界亦相信，松本清與cocokara fine合併後可強化來貨成本的優勢。

不過，這不代表藥妝店可在萬物齊漲的當下獨善其身，COSMOS社長橫山英昭已對電費高昂叫苦連天，「對經營構成嚴重打擊」。東京電力因應燃料價格高昂，擬於明年4月起調高企業電價約12至14%，社長小早川智明與旗下配電公司幾名董事宣布自願減薪一成。「100円店」巨頭大創(DAISO)則稱會繼續捍衞「100円商品」的理念(以售賣100日圓的商品為主)，以簡化包裝等林林總總手段節省運輸成本。