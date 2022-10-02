成本飛漲！全球航空業今年恐蝕780億

強美元衝擊全球經濟，指望旅遊業復甦的航空公司也深受其害，原因是航空業很多開銷以美元計價。國際航空運輸協會(IATA)估計，全球航空公司今年還會合共錄得高達100億美元(約780億港元)的虧損，疫情爆發3年來將累蝕1,900億美元，可望在今年扭虧為盈的恐怕只有美國的航空公司。

即使航空公司基本上都會做匯率對沖，飆升中的成本仍令不少航空公司困惑今冬的航班該如何安排；有印度大型航空公司高層訴苦，「就算收入不俗，也無法將美元上漲帶來的額外成本完全轉嫁給客戶」。波音和空巴的飛機訂單會為生產期間的成本變動設有轉嫁幅度上限，問題是通脹高企和美匯上漲，仍會顯著推高新飛機的造價。

強美元有望令更多美國人赴歐旅遊，萊坊更指提高了他們買英國樓作分散投資的興趣，Ryanair行政總裁奧利里仍直斥，令英鎊近日急瀉的英國新政府是「白痴」。國際信貸評級機構標普憂慮英國未來兩年的財政健康，下調英國主權信貸評級展望至「負面」(現時評級維持「AA」)。

遭千夫所指的英國首相卓慧思堅稱，只有她把英國變成一個「低稅收、高增長」經濟體的方略，才能把國家從「有管理地下滑」拯救出來，其經濟改革一環是把小企業的定義由250名員工改為500名，這樣就有更多企業享受到監管的豁免，營商更輕鬆。

她稱，財相關浩霆的工作很出色；提振工資增長、投資和就業就得下「艱難的決定」，不能坐視目前的體制讓愈來愈多企業關張，否則通脹會高5個百分點，令經濟嚴重衰退，又說不能抱持「英國已風光不再，應着眼收入分配」想法，而是想想怎樣「把餅做大」。