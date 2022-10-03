東方日報B1：日企加價高峰殺到

日本下周二重新開放外國旅客自由行，港人以低於「六算」的超抵價兌換日圓後即可體驗當地四處加價。事實上，本月起當地漲價的食品有逾6,500種，為今年加價潮高峰，同場加映麥當勞幾乎所有超值套餐加價300日圓，吉野家和壽司郎亦「湊熱鬧」。打算日本一通關便飛往當地的人大概不會在意，惟環球經濟之混亂仍可見一斑。

閱遍日本食品飲料製造商和食肆的加價通告，詞令基本上都是食材原料、包裝、運輸及能源成本持續上漲、「實在迫不得已」云云，倒是市中心分店加價一成多的壽司郎有一個比較特別的理由，就是「水產資源減少」。

吉野家披露的食材主要來源地公告提到，就上周六而言，以日本貨為主的是白菜、大葱和米，而牛肉來自美國和加拿大等，豬肉來自西班牙和墨西哥，洋葱和鰻魚則是中國貨，其加價很可能是日圓兌多種主要貨幣貶值所致。

女生愛逛的藥妝店方面，松本清、Sundrug和COSMOS最新業績公告並未提到售價調整，着墨較多的是遊客絕迹和市場競爭激烈，加價通常由大正製藥和白兔牌等廠商自行公布，正如高絲(Kose)也透露正檢討是否加價應對原料上漲的壓力。外界則相信，松本清與cocokara fine合併後可強化來貨成本的優勢。

不過，這不代表藥妝店可在萬物齊漲的當下獨善其身，COSMOS社長橫山英昭已對電費高昂叫苦連天，「對經營構成嚴重打擊」。東京電力因應燃料價格高昂，擬於明年4月起調高企業電價約12至14%，社長小早川智明與旗下配電公司幾名董事宣布自願減薪一成。「100円店」巨頭大創(DAISO)則稱會繼續捍衞「100円商品」的理念(以售賣100日圓的商品為主)，以簡化包裝等林林總總手段節省運輸成本。

屋漏偏逢連夜雨，正當俄烏戰爭升溫，據報包括俄羅斯在內的石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周三開會將考慮調低原油日產量超過100萬桶。即使這未必是最終方案，而國際油價已從今年高位顯著回落或多或少能讓各行各業舒一口氣，產油國減產的背後盤算恐怕是全球經濟正急速放緩。摩根大通估計，產油國或要減產起碼50萬桶始能穩定油價。

困擾旅客的另一點是，日本總務省早前公布，7月飲食和住宿行業的勞動力為390萬人，比未有疫情前的2019年同月減少4%，原因包括之前疫情令一部分從業員轉行；UNIQLO亦準備在今年較早前把平均時薪提高3%的基礎上，給兼職者加薪一至三成。譚仔母企Toridoll則指，日本政府於10月調高最低工資會令人手成本更「重皮」，同時鑑於外圍經濟愈益不明朗，不排除原料成本漲幅會較原先預期厲害，電力和燃料成本亦然。

他指出，問題的根源在於日本要進口大量資源，圓匯急瀉的打擊很大，「工資暫時未算是房租上漲的主要壓力，更多來自電費，以及需求改善，你在商言商不能說這是坐地起價……日本打工仔文化不同，70、80年代JR罷工那種行動未見重演迹象，日本物價如此上漲對平民來說真係好慘。」

禤續指，旅遊業距離完全恢復正常尚有一段時間，如航空公司加開航班也面臨機組人員不足。弱日圓的反面是強美元，港元與美元掛鈎，訪港旅遊的吸引力恐被削弱，也值得擔憂。