【專訪】學者：量化緊縮不易終結　應維持保守策略

各國央行急急「收水」令環球股市一瀉如注，曾任大和亞洲區股票研究部首席股票策略師的中文大學金融及經濟專業應用教授Paul Kitney直言，環球股市仍面臨壓力，市場需等待更長時間才能達到「有意義的底部」(meaningful bottom)。

Paul Kitney接受東網專訪時表示，他不會推測股市的潛在回調可能會有多大，但市場觸底可能是由一些潛在的「尾部事件」(Tail Events，發生機率較低的事件)引發的大幅拋售：「這可能是來自新興市場主權債務的信用衝擊，斯里蘭卡已經違約，智利、埃及、巴基斯坦等國家也很脆弱……這也可能是由中國房地產行業或英國貨幣危機導致。」

當然，如果有迹象表明通脹已經見頂，美國聯儲局和其他央行「至少可以暫停或可能扭轉現時的利率緊縮周期」，將有望刺激股市上揚，但是這種「軟着陸情景」將受能源市場供應限制的不確定性，包括俄羅斯及石油輸出國組織(OPEC)採取的政策措施所影響。

Kitney年初至今看跌環球股票，主要是央行低估了通脹持續壓力，以致需要大手提高政策利率。聯儲局上月提供的指引，已反映不論傳統加息還是非常規的量化緊縮政策，皆不太可能很快結束。這些緊縮政策打擊需求，聯同供應鏈的混亂拖累企業收入及利潤。至於美元走強，相比起已發展市場，美元計價償債風險相對較高的新興市場蒙受更大壓力。

未來數月或現入市機會

「這不意味我們正在進入10年或更長時間的低股票回報(時期)」，他謂，如果利率收緊的速度給美國經濟帶來足夠的下行壓力，並拖累美國經濟陷入衰退，同時通脹仍居高不下，確實帶來暫時滯脹的風險。惟隨着全球各地疫情限制措施陸續減退及供應鏈正常化，緊縮貨幣政策對需求的影響減弱，通脹有望在一定程度減低，滯脹情景或許屬短暫，最終回歸寬鬆的貨幣政策立場有望支撐股市，「政策彈藥將隨着通脹壓力緩解後而回歸」。

Kitney表示，股票基本面很差，但大部分價格及估值已得到反映，未來幾個月或出現買入機會，無論是強美元引發的下行衝擊，還是通脹見頂的明顯證據，都可能刺激投資者在股票投資組合更為進取(Risk-On)。目前應維持保守策略，他對價值及低波幅股份持增持看法，並看淡增長型股份。

至於年初至今失血26.39%的恒生指數，表現跑輸環球多個市場，乃受聯繫匯率所影響，港股在美國利率收緊周期的全面衝擊下首當其衝，同時受內地經濟增長放緩打擊。隨着香港開始開放邊境，旅遊業恢復，「應該會有一些上行空間」，又謂若然聯儲局暫停甚至逆轉貨幣政策，將對港股帶來「非常積極」的影響。