港股黑期低水逾300點　紐油升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報112.18；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報7.1303；美元兌日圓處144.85；歐元報0.9797，英鎊報1.1142。金價處1,664.37美元。外媒報道石油輸出國組織及盟國(OPEC+)考慮每日減產100萬桶原油，紐油升逾3%，處82.03美元，布油報87.95美元。比特幣跌近2%，報1.89萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾300點。

●道指上周五(9月30日)收報28,725點，跌500點或1.71%；標指收報3,585點，跌54點或1.51%；納指收報10,575點，跌161點或1.51%。總結9月，道指累計下跌近9%，標指跌逾9%，納指跌逾10%；三大指數第三季分別累跌超過6%、5%、以及4%，均為連續3季下跌。

●港股ADR指數上周五下跌，按比例計算，收報17,089點，跌76點或0.45%。

●即月恒生指數夜期上周五收報17,199點，跌11點，低水24點，成交14,227張。

●紐約期油上周五跌1.74美元或2.14%，收報每桶79.49美元；布蘭特期油跌0.53美元或0.6%，收報每桶87.96美元。9月累計，紐約期油跌12.5%，布蘭特期油跌11%。第三季累計，紐約期油和布蘭特期油分別跌24%和26%。

●紐約期金上周五收報每安士1,672美元，升3.4美元或0.2%，連升4日並創1周新高。9月累計則跌3%，第三季累跌7.5%，是2021年首季以來最差。

●英國富時100指數上周五收報6,893點，升12點或0.18%；德國DAX指數收報12,114點，升138點或1.16%；法國CAC指數收報5,762點，升85點或1.51%。

●中國石化擬將美國存托股份從倫敦證券交易所退市。

●特斯拉第三季交付34.38萬輛車，遜預期。

●【專訪】學者：量化緊縮不易終結 應維持保守策略

●本周財金焦點：觀望澳洲及新西蘭議息結果

●成本飛漲！全球航空業今年恐蝕780億

●【港股前瞻】恒指或下試16500 專家直言對短期表現不抱信心

●【美股前瞻】非農數據勢左右美息 策略師憂爆「垃圾債」危機

●【向世界「錢」進】10大宜居城市加國擁3個 邊度最好住？

●東方日報B1：日企加價高峰殺到