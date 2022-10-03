李偉傑：滙豐宜改善業務結構平衡風險

根據9月中報道，滙豐財務總監邵偉信出席外資銀行舉辦的金融服務會議中向投資者表示，滙豐將會平衡派息及回購，以回饋投資者，並繼續削減成本，但不同意任何有關分拆的建議。管理層對分拆建議有既定立場，但問題的重點是，經過近10年、三次顯著戰略重組，但ROE按年表現仍然未見明顯改善，過去5年，其ROE長期維持7.5%以下，當中2020年財年ROE只得2.74%，管理層是否必須想出點子改善業績? 而分拆只是一個建議，重點是持貨股東對業績及股價失望而寄望能夠有一個根本改革。

再者，邵偉信在會議上表示，在考慮大幅削減支出以控制成本之際，通脹上升或迫使滙豐大幅提高薪酬水平。滙豐明年成本目標仍要削減約5億美元，雖然目標是將成本增幅限制於2%以下，但現時卻面臨6%至7%的潛在成本上升幅。邵偉信亦直言，解決問題唯一方法狠心降低內部成本，他與集團行政總裁祈耀年均傾向關注成本控制，而非傾向收入增長等成長性指標。

滙豐若以回購支持股價，也是治標不治本，因為股價是反映市場對集團的估值及前景信心。筆者相信，管理層能進一步提升管治水平，作為股東亦可增加參與，互動討論根本性策略及業務結構等問題，共同為集團價值創造更大利益，推動盈利增長及派息，有利集團、管理層、股東及員工多方持份者，在投資者信心回升後，亦會給予更大持貨耐性。

短期股價方面，受累英鎊兌美元表現左右，假若英鎊兌美元能從上1.15水平企穩的話，相信投資者亦可以小注博反彈跟進，惟反彈後先以9月23日下跌裂口底部45.4元作為目標，以去年9月低位36元作為防守位置。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)