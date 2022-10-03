【高盛推介】美團、小米股價回調至低位 部署宜選貼價產品
2022年10月03日 10:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團在過去3個月中，股價在160至190港元間上落，周一(3日)早段股價回調逼近區間底部，現報161.8元，跌約2.3%。有券商指料美團提高送餐效率的策略，預期新業務虧損有收窄的空間。該行將美團列為中國互聯網行業首選之一，目標價300元。
小米集團周一早段最低見8.71元，與1年低位僅約0.5%差距。現報8.82元，跌約1.6%。據小米報表披露，小米上周五(9月30日)於聯交所回購270萬股，涉資約2,417萬元。
觀察個股輪證資金流向，上周5個交易日共錄得約2,360萬元資金流入美團好倉。淡倉於上周四(9月29日)錄得約1,410萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
小米方面，好倉於上周二(9月27日)至上周五皆錄得資金流入，合共約370萬元。淡倉於上周四錄得約60萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
就美團回調至區間底部，小米逼近歷史低位，投資者在部署時應從風險出發，宜揀選貼價產品以控風險。
美團購23395，行使價195元，2023年1月26日到期，實際槓桿5.8倍，年期3個月以上，200元以下行使價選擇中最高槓桿之一。
美團購23579，行使價178.98元，2022年12月23日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高
美團沽19810，行使價144.9元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、高槓桿。
美團沽21533，行使價150元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、短期。
美團熊50738，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
小米購25177，行使價10元，2023年2月21日到期，實際槓桿5.6倍，市場上最貼價條款。
小米牛55427，收回價8元，行使價7.6元，換股比率50，槓桿比率7.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡小米，可留意小米熊(51573)，與現價有約2元收回距離。
小米熊51573，收回價11元，行使價11.4元，換股比率10，槓桿比率3.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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