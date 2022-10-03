陳偉明：分注撈貨　短線對沖

美國前周連續第三次加息0.75厘，市場預期加息步伐和幅度將會持續，在美國10年債息觸及4厘及美元強勢下，上周三(28日)人民幣兌美元跌破7.25關口，跌至2008年金融海嘯以來的最低水平。受人民幣及A股拖累，港股上周多次再創11年新低，目前險守17,000關。

值得留意，美國持續加息、衰退陰霾加劇、美元强、人仔弱當然是港股近期急挫的原因，但上周內地官媒否認中央「窗口指導」券商停沽A股維穩股市，某程度亦加劇中港股市跌勢，而自從上周尾段傳出人行出手穩人民幣，人仔已在上周五(30日)開始大幅抽升至最新的大約7.11水平，加上美國在10月沒有議息會議，少了藉口造就美元續強，筆者預期港股大約17,000點已消化大部分利淡消息，投資者應該把握機會分注Short Put撈貨。

文章作者：耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明