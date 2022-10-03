李偉傑：恒指短期反彈目標17800點

港股跌超過200點，恒生指數一度失守萬七點大關，低見16,985點，再創11年新低。

華盛證券經紀部董事李偉傑表示，踏入10月，港股仍有潛在黑天鵝事件，特別是地緣政治緊張局勢，包括俄烏事件，台海問題等，難以預料。他指目前要留意歐洲及美國高通脹情況，可否在央行大幅加息下受控，惟上周公布的美國8月核心PCE物價指數，仍未見明顯回落，所以投資者有一定戒心。

至於何時才有利好股市消息出現，他指要觀望中央本月「二十大」會議，會否推出新一輪救樓市方案，如內地樓市走勢有轉捩點出現，可望重新帶動財富效應。另外，若中美就中概股審計問題有良好進展的話，亦可望刺激港股。現階段港股已相當超賣，相信有機會反彈，恒指目標在17,800點水平。