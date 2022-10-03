李偉傑：恒指短期反彈目標17800點
2022年10月03日 11:24
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華盛證券經紀部董事李偉傑
港股跌超過200點，恒生指數一度失守萬七點大關，低見16,985點，再創11年新低。
華盛證券經紀部董事李偉傑表示，踏入10月，港股仍有潛在黑天鵝事件，特別是地緣政治緊張局勢，包括俄烏事件，台海問題等，難以預料。他指目前要留意歐洲及美國高通脹情況，可否在央行大幅加息下受控，惟上周公布的美國8月核心PCE物價指數，仍未見明顯回落，所以投資者有一定戒心。
至於何時才有利好股市消息出現，他指要觀望中央本月「二十大」會議，會否推出新一輪救樓市方案，如內地樓市走勢有轉捩點出現，可望重新帶動財富效應。另外，若中美就中概股審計問題有良好進展的話，亦可望刺激港股。現階段港股已相當超賣，相信有機會反彈，恒指目標在17,800點水平。
油股方面，據報石油輸出國家組織及其盟國(OPEC+)考慮將於下周會議決定每日減產50萬至100萬桶，李認為此舉有助刺激國際油價向上，對油價敏感度較高的中海油(00883)亦有利，股價或有機會重上8、9月高位，大約10.4至10.5元水平，但因經濟下行壓力陰霾下，股價再上升空間並不大。
理想汽車(02015)正式發布家庭智能豪華六座中大型SUV－理想L8，和家庭智能旗艦五座中大型SUV－理想L7；而理想9月共交付新車亦逾1.1萬輛，按年增長62.5%。李表示，理想銷售增長不俗，新車發布亦或會刺激股價。不過，新能源車股未有盈利，市場對其始終有戒心，資金投放亦會比較審慎。因此，他認為理想股價或有反彈，惟彈至20天線(約99.3元)會面對較大阻力。