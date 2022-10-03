【高盛推介】美股受壓再創1年新低 資金兩邊部署
2022年10月03日 11:31
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國上周公布8月個人消費支出物價指數，按月升0.3%，核心PCE物價指數則按月升0.6%，高於預期。市場再度憂慮聯儲局大幅加息。
美股上周五(9月30日)曾反彈，其後受壓轉跌，當中納指曾低見10,966點，創1年新低，收跌193點，挫1.7%。道指曾低見28,715點，創1年新低，收市跌500點。標指曾低見3,584點，繼上周四(9月29日)再創1年新低，收市跌54點或1.5%。周一(3日)亞洲時段中，美期低位反覆震盪，目前分別較上個交易日低水約2.3%至3.1%。
觀察個股輪證資金流向，納指、道指好倉於上周五皆獲資金轉向流入，分別有約170萬、60萬及10萬港元。
納指、道指淡倉於上周三(9月28日)及上周四(9月29日)，分別共錄得約1,070萬及670萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。標指淡倉於上周四錄得約110萬元資金流入後，上周五亦獲資金轉向沽出。
投資者目前部署美股好倉產品需要留意，由於指數回調至低位，12月份的產品跌至低面值，較保守的選擇可轉移留意更貼價，明年3月份到期的產品，時間值損耗較低，相比短期證風險較低。
如看好後市表現，納指方面進取選擇可留意行使價11,000至13,000點間認購證中，槓桿最高的納指購(10475)，中年期。道指方面可留意屬貼價的高槓桿道指購(10644)。標指方面可留意屬高槓桿的低街貨標指購(10625)。
納指購10475，行使價12,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿12.8倍，行使價11,000至13,000點間產品中，槓桿最高。
納指購10645，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿7倍，全場最貼價條款中槓桿最高。
道指購10644，行使價31,900點，2023年3月17日到期，實際槓桿11倍，貼價、高槓桿。
標指購10625，行使價4,418點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.0倍，高槓桿、低街貨。
納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
道指沽10508，行使價26,380點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.3倍，貼價、高槓桿。
標指沽10499，行使價3,188點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿。
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