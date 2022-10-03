道期牛皮 油價升逾4%
2022年10月03日 16:11
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●美匯指數報111.99；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報7.1501；美元兌日圓報145.01；歐元企0.9810，英鎊處1.208。金價報1,660美元。布油報88.86美元，紐油報83.01美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨升8點。
●市後關注點
22:00 美國9月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報17,079點，萬七關失而復得，跌143點或0.83%；國企指數收報5,856點，跌57點或0.97%；科技指數收報3,427點，跌22點或0.67%。主板成交633億港元，今年最削。https://bit.ly/3SAdhi2
-港府擬豁免市場莊家就雙幣股票交易所涉及的印花稅。
-港交所歡迎政府豁免雙幣股莊家制印花稅立法建議。
-涉違印度外匯法凍結53億資產，小米直言感到失望。
-嗶哩嗶哩轉為香港主要上市周一生效。
●內地假期休市。
●中國經濟：
-內地房產危機拖累，全球水泥產量降幅20年最巨。
-內地推放寬樓市政策，瑞銀指影響有限。
●瑞信財務狀況堪憂，股價曾冧逾一成。
●調查：45%人料各國將聯手削弱美元強勢。
●美股：
-高盛料家庭和外國投資者續掟美股，明年淨沽1.5萬億。
●蘋果CEO庫克：AR未來不可或缺，對元宇宙抱懷疑。
●日財務大臣：將對過度的匯率波動採取必要應對措施。
●宏利香港委任白凱榮為宏利人壽保險(國際)行政總裁。
●滙豐再推定存植樹計劃，年利率達2.2%。