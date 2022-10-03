【產經直播】傳統股災月殺到　港股繼續傷？

恒指10月開局不佳，恒指周一(3日)低開172點之後，反覆下挫，最多跌315點，低見16,906點，最終險守萬七關，收市報17,079點，跌143點，在北水休假下，成交更淡靜僅633億元。大行花旗下調恒指今年底目標，由23,456點降至20,000點，然而在現市況下，這個預測水平是否仍然樂觀？港股10月難有起色？淡友繼續主導市場？

市場持續憂慮聯儲局激進加息，會令經濟衰退風險上升，美股亦陷入熊市，三大指數上周五(9月30日)再度下挫，齊齊連跌三季，後市點睇？捱到幾時先有望見底？有冇個股或板塊值得吼？

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