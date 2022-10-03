【產經直播】傳統股災月殺到 港股繼續傷？
2022年10月03日 16:23
東網電視更多新聞短片
恒指10月開局不佳，恒指周一(3日)低開172點之後，反覆下挫，最多跌315點，低見16,906點，最終險守萬七關，收市報17,079點，跌143點，在北水休假下，成交更淡靜僅633億元。大行花旗下調恒指今年底目標，由23,456點降至20,000點，然而在現市況下，這個預測水平是否仍然樂觀？港股10月難有起色？淡友繼續主導市場？
市場持續憂慮聯儲局激進加息，會令經濟衰退風險上升，美股亦陷入熊市，三大指數上周五(9月30日)再度下挫，齊齊連跌三季，後市點睇？捱到幾時先有望見底？有冇個股或板塊值得吼？
科網股方面，由於中央嚴格限制內地遊戲版號審批，有傳騰訊(00700)正調整併購策略，重點轉向收購海外遊戲公司的多數股權，作為未來增長動力來源，騰訊亦正尋求收購與元宇宙相關的環球資產，尤其是歐洲公司研發的相關資產，今日股價雖再創52周新低，但可看好騰訊未來的業務增長，趁現價撈底？
印度政府的調查機構執法局上周五指，確認內地手機製造商小米(01810)涉嫌違反印度外匯法，遭到執法單位扣押約53.4億港元資產，小米股價要再尋底？
人民幣離岸價反彈，加上人行決定自10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，內房物管股逆市跑出，碧服(06098)更急升8%，為表現最好藍籌，市場對內房信心恢復未？擔唔擔心這輪反彈只是曇花一現？
OPEC+周三(5日)舉行每月例會，市場預料有可能每日減產逾100萬桶，油價反彈，中海油(00883)靠穩，不過中石化(00386)及中石油(00857)就偏軟，油價Chok上Chok落好難估？油股要點部署？
《東網Money 18》搵嚟獨立股評人姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道