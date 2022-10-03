世茂：積極推進境外債務重組工作

再者，作為保護香港九龍大窩坪項目價值工作的一部分，集團 於2022年9月初成功與大華銀行（作為安排人）就103億港元貸款融資訂立融資協議，以取替原有項目貸款融資，旨在促進該項目持續施工，其可能構成債務重組補充增信措施資產包的一部分。

公司董事會及管理層將繼續與核數師緊密合作，以在可行情況下儘快刊發2021年全年業績及年報以及2022年中期業績及中期報告；又指於2022年6月至8月期間，集團累計合約銷售總額約為225.2億元人民幣，累計合約銷售總面積為1,401,545平方米。

公司已委任羅申美企業顧問，就公司前任核數師羅兵咸永道於其辭任函中提出的事項進行獨立調查；亦已委任中匯安達風險管理就集團的內部監控系統進行獨立內部監控檢閱。股份繼續停牌。