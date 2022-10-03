滙豐流動理財活躍用戶半年增3倍　搞元宇宙+實體音樂會

滙豐銀行表示，今年上半年流動理財活躍用戶的新增數量較2021下半年增3倍；該行目前擁有超過300萬名活躍數碼用戶，每3位個人銀行客戶當中，就有1位是流動理財的活躍用戶。今年首7月，該行推出近150項數碼功能或服務提升，貫徹成為客戶「隨身銀行」的策略。

該行近年亦積極部署元宇宙，宣布聯乘人氣歌手Tyson Yoshi及Serrini，舉辦香港首個元宇宙及現場的音樂會《DuoVerse》，為客戶呈獻橫跨元宇宙及實體空間的獨家音樂體驗。

據悉，音樂會於2023年2月11日(星期六)於九龍灣國際展貿中心舉行，並將於元宇宙及現場實時同步進行。客戶可由即日起至12月31日，登入香港滙豐流動理財應用程式(流動理財)，即有機會贏取元宇宙或現場演唱會入場門票。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，希望透過今次橫跨元宇宙及實體空間的音樂會，讓客戶一起見證數碼科技如何糅合到日常生活當中，創造新主流。

該行指，客戶登入流動理財完成簡單任務，並於活動網站登記後，即可參加抽獎，有機會贏取該音樂會門票；登入次數越多，中獎機會越大。新登記使用流動理財的客戶，更可獲額外抽獎機會及50港元PayMe折扣券一張。