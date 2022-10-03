急加息累美國家庭蒸發70萬億資產　年輕人陷「衰退疲勞」

外媒報道，美國聯儲局為抗通脹而大規模加息，其「鷹」派立場所導致的美股崩盤亦造成當地家庭蒸發逾9萬億美元(逾70.2萬億港元)資產，令民眾陷入「衰退疲勞(recession fatigue)」。

聯儲局主席鮑威爾早前警告，聯儲局接下的的抗通脹行動，將可能「造成一些痛苦。」外媒的一個新調查發現，有31%的美國人表示，「未對經濟衰退做好準備，也未主動做任何準備以面對可能的衰退」。

Bankrate.com分析師Sarah Foster指，「衰退疲勞」已對美國民眾財產安全造成衝擊，「一開始是毀滅性的疫情大流行，然後是40年來最高的通脹，現在是逐漸飆升的衰退風險。」

Foster指，人們兩年多以來要維持高強度警惕，為艱困的經濟時刻做好準備，「毫無疑問會讓人覺得筋疲力竭」。

美國卡尼基美隆大學行銷學副教授Jeffrey Galak表示，民眾已花了2年半時間應付疫情大流行、不確定的財務將來、政治動盪和飆升的通脹；到了「某些時刻，民眾會耗盡對未來做更好選擇的意志。」

值得留意的是，若以世代來劃分，相對於戰後嬰兒潮，年輕人或Z世代(Gen Z，即1990年代末至2010初出生的世代)，則更可能體驗到「衰退疲勞」。