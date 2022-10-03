長和洽Vodafone合併英流動電訊資產　或值150億英鎊

預計之交易涉及合併雙方在英國之業務，集團及Vodafone將分別持有合併業務之49%及51%股權。交易完成時，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。該企表示，目前無法確定是否會進行任何有關交易或其最終會否完成。

長和回應指，英國政府視5G為促進經濟社會變革的動力，對該地在日益數碼化的世界中提升競爭力至關重要。英國需要培育確保市場具良性競爭的環境，否則會錯失5G領導地位的機會。誠如英國通訊管理局所指，部分營運商(3英國和Vodafone英國)欠缺必需的規模，因而未能賺回其資本成本。

透過合併，3英國及Vodafone英國將具備所需規模，可加快5G網絡推進的步伐，並擴展寬頻連接至農村社區和小型商企。合併公司將有力挑戰英國兩家早已整合的營運商，令消費者得以相宜的價格選用覆蓋全英的第三個可靠、高質及安全的5G網絡。

同日有英媒引述消息指，目前雙方討論處於相對深入的階段，但是仍有幾個重大障礙有待解決，相信包括交易或面臨電信行業監管機構Ofcom及競爭與市場管理局的監管審查。報道指，合併交易或在今年底可達成，又引述一位行業分析師推測，Vodafone英國及3英國合併後的業務價值可能在120億至150億英鎊之間。