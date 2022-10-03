北角DIVA兩房業主力保不失　持貨8年近平手沽

樓市氣氛未如理想，樓價欠缺上升動力，部分業主「唔輸當贏」沽貨離場，北角DIVA兩房單位減價116萬元售出，單位8年僅升值31萬元，扣除使費幾近平手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角DIVA中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，減價116萬元，成交價1,034萬元，呎價約20,974元，較上月低層同類型單位做價再跌2.5%。原業主於2014年3月以約1,003萬元一手入市，持8年帳面僅升值約3.1%，扣除使費幾近平手離場。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康怡花園錄10月份首宗成交，屋苑R座高層4室，實用面積約490方呎，原開價約830萬元，議價後減至788萬元易手，呎價約16,082元。原業主於2016年9月以約694.5萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約93.5萬元，升值約13%。

●中原施長達指出，北角健威花園A座高層1室，實用面積約446方呎，兩房間隔，以690萬元易手，呎價約15,471元，較銀行估價748萬元低出58萬元。原業主於2017年以645萬元買入單位，持貨5年帳面獲利45萬元，單位升值約7%。

●中原黎妙蘭稱，柴灣杏花邨10座高層3室，實用面積約454方呎，兩房間隔，以680萬元易手，呎價約14,978元。原業主於1990年以97萬元買入單位，至今升值超過6倍。

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九龍區

●美聯殷勒麟表示，紅磡黃埔花園5期1座高層G室，實用面積約680方呎，三房連套房間隔，原業主早前已經移居外地，有見樓價年初至今已下跌超過一成，故趁放寬壓測利好消息推出後，即時委託香港受託人代為沽貨，最終940萬元售出單位，呎價約13,824元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區上月錄約63宗二手成交，與8月份相若，區內銀湖‧天峰10月暫錄約2宗成交，屋苑8座中層H室，實用面積約690方呎，三房連套房間隔，以1,030萬元易手，呎價約14,928元。原業主於2009年以441萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約589萬元，升值約1.34倍。

●中原方翰達指出，大埔太和中心2座中層D室，實用面積約294方呎，兩房間隔，放盤開價約427萬元，以380萬元易手，呎價約12,925元。原業主於2010年以155萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約225萬元，單位升值約1.45倍。

●中原麥家寶表示，粉嶺綠悠軒7座中層C室，實用面積約612方呎，三房間隔，開價約732萬元，議價後以693萬元易手，呎價約11,324元。

●中原程尚傑稱，荃灣區上月成交偏靜，共錄約60宗二手買賣，區內荃錦中心2座中層D室，實用面積約436方呎，大兩房間隔，可遠眺海景，最初叫價700萬元，其後降價至620萬元，新近以585萬元沽出，累減115萬元或約16%，呎價約13,417元。買家為上車客，見上述優質大兩房，價錢貼近細兩房，故快速承接。

●中原曾日昇表示，葵涌廣場2座高層B室，實用面積約536方呎，三房間隔，8月初開價898萬元，9月底降至868萬元，最終以840.8萬元成交，較銀行估價低約6%，呎價約15,687元。

●美聯許奕俊稱，青衣美景花園5座低層H室，實用面積約329方呎，兩房間隔，原業主計劃移民，減價25萬元，以405萬元「超筍價」轉讓單位，呎價約12,310元。原業主於2000年1月以108.8萬元入市，持貨逾22年帳面獲利296.2萬元，升值約2.7倍。

●利嘉閣鄧啟林表示，元朗PARK YOHO GENOVA第30B座低層連平台特色戶，實用面積約477方呎，連約174方呎平台，兩房間隔，業主打算今年內移民，一個月累減143萬元，成交價655萬元，呎價約13,732元，較網上銀行估價低約一成。

●中原柯勇表示，將軍澳區於過去兩天錄11宗二手成交，其中新寶城3座中高層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，以596萬元易手，呎價約15,809元。原業主於2009年7月以204萬元買入物業，持貨13年帳面獲利392萬元，單位大幅升值約1.9倍。

●利嘉閣鄭健沐稱，將軍澳天晉3座低層A室，實用面積約862方呎，三房連套房間隔，以1,515萬元易手，呎價約17,575元。原業主於2016年以約1,165萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約350萬元，單位升值約30%。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳東港城7座中層A室，實用面積約623方呎，三房連套房間隔，以約808萬元成交，呎價約12,970元。原業主於2010年以約405萬元購入單位，持貨約12年帳面獲利約403萬元，升值近1倍。

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