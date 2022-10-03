新盤市場連錄大額買賣 石硤尾項目別墅逾5億元成交
2022年10月03日 20:54
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新盤市場成交未算活躍，不過市區豪宅並不乏捧場客，市場接連錄得同類大額買賣，其中石硤尾豪宅項目以逾5億元沽出一幢別墅，為一手住宅銷售條例實施後，九龍區一手洋房新高價。西半山也有豪宅盤以6,000萬元售出1伙分層戶。
●ONE INNOVALE-Bellevue連沽4伙
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，於周一(3日)連錄4宗成交，項目至今累售288伙，總成交額超過14.6億元。
最新成交包括招標售出的C座地下12室連花園特色戶，實用面積207方呎，開放式間隔，花園面積84方呎，成交價411.9萬元，呎價約19,899元。
另外3宗成交為分層標準戶，其中C座5樓1室及7樓1室，均為實用面積438方呎三房戶，成交價691.54萬及706.86萬元。至於C座7樓12室，實用面積228方呎，開放式設計，售價為337.4萬元。
●大學閣招標出售三房戶成交價6000萬元
港島豪宅新盤再錄大額買賣，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣1座5樓B室，實用面積1,584方呎，三房連雙套房間隔，周一(3日)以6,000萬元招標售出，呎價約37,879元。
●緹山最後1伙別墅5.08億招標售出 呎價70841元
市區超級豪宅有價有市，嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周一(3日)招標售出項目最後1伙別墅，成交物業為別墅1號，實用面積7,171方呎，五房連五套房間隔，附設面積5,014方呎花園，天台及平台分別1,306及691方呎，連同3個車位以5.08億元售出，呎價約70,841元，創2013年一手住宅銷售條例實施後，九龍區一手洋房售價新高。
緹山今年錄得9宗成交，總成交金額逾15億元。整個項目提供45伙，目前累售38伙，佔全盤逾84%，當中包括5幢別墅、14座洋房、2伙頂層特色大宅、14伙標準分層單位以及3伙地下連花園單位，總成交金額逾63億元。現時項目僅餘7伙待售，其中包括6伙標準分層單位及1伙地下連花園單位。
●維港滙II連錄兩宗成交 三房連平台特色戶1990萬沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II周一(3日)錄兩宗成交，包括1宗連平台特色戶，項目6座2樓A室，實用面積751方呎，三房連套房間隔，平台面積406方呎，成交價1,990萬元，呎價26,498元。
另外，該盤6座12樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以1,223.9萬元售出，呎價約24,978元。維港滙系列至今累沽798伙，套現約114億元。