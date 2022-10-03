新盤市場連錄大額買賣　石硤尾項目別墅逾5億元成交

新盤市場成交未算活躍，不過市區豪宅並不乏捧場客，市場接連錄得同類大額買賣，其中石硤尾豪宅項目以逾5億元沽出一幢別墅，為一手住宅銷售條例實施後，九龍區一手洋房新高價。西半山也有豪宅盤以6,000萬元售出1伙分層戶。

●ONE INNOVALE-Bellevue連沽4伙

最新成交包括招標售出的C座地下12室連花園特色戶，實用面積207方呎，開放式間隔，花園面積84方呎，成交價411.9萬元，呎價約19,899元。

另外3宗成交為分層標準戶，其中C座5樓1室及7樓1室，均為實用面積438方呎三房戶，成交價691.54萬及706.86萬元。至於C座7樓12室，實用面積228方呎，開放式設計，售價為337.4萬元。

●大學閣招標出售三房戶成交價6000萬元

港島豪宅新盤再錄大額買賣，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣1座5樓B室，實用面積1,584方呎，三房連雙套房間隔，周一(3日)以6,000萬元招標售出，呎價約37,879元。

●緹山最後1伙別墅5.08億招標售出 呎價70841元

緹山今年錄得9宗成交，總成交金額逾15億元。整個項目提供45伙，目前累售38伙，佔全盤逾84%，當中包括5幢別墅、14座洋房、2伙頂層特色大宅、14伙標準分層單位以及3伙地下連花園單位，總成交金額逾63億元。現時項目僅餘7伙待售，其中包括6伙標準分層單位及1伙地下連花園單位。

●維港滙II連錄兩宗成交 三房連平台特色戶1990萬沽

另外，該盤6座12樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，以1,223.9萬元售出，呎價約24,978元。維港滙系列至今累沽798伙，套現約114億元。