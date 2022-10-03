美股全線向上　特斯拉交付遜預期股價插8%

美國10年期國債孳息率周一從3.829厘，回落至最多3.697厘水平。美股全線向上，道指早段升277點，至29,003點；標指升26點，至3,611點；以科技股為主的納指升24點，至10,600點。惟多間大行警告，美股熊市未完，明年恐出現「大低位」。

高盛預期，明年美國家庭及海外投資者將各自拋售1,000億美元美股，與他們今年的淨買入規模相似。該行表示，家庭自2020年起為股市最大購買來源，惟他們的股票需求在第二季有所回落。相對而言，美股估值較高以及經濟增長放緩下，將驅使海外投資者淨拋售美股。

該行有關主要經紀商數據顯示，今年對沖基金的淨槓桿率下降20個百分點至65%，共同基金增加現金配置速度為2009年以來最快，料今年共同基金將拋售約3,500億美元美股，明年再拋售3,000億美元。

美國銀行估計，在經濟衰退和信貸衝擊到頂下，明年首季將出現「大低位」，此其後，建議沽空美元，看好新興市場、細價股及周期性股。該行強調，投資者不應期望明年年回報率能達10%的平均歷史水平，反要意識到風險資產的上行空間將更有限。

企業消息方面，健身器材公司Peloton宣布，將在全美約5,400家希爾頓旗下的酒店中，安裝其健身單車，以擴大其業務範圍，其股價周一曾跌2.02%。

美國電動車企業特斯拉(Tesla)第三季電動車交付量34.38萬輛，低過預期，稱在物流業高峰期時，無法確保足夠物流運送車輛，其股價曾跌8.09%。

美國散戶愛用的交易平台羅賓漢(Robinhood)宣布，繼8月公布因架構重組而關閉辦公室後，再額外關閉5個辦公室，料此次行動將對公司帶來約4,500萬美元費用支出，使其重組費攀升至約9,000萬至1.05億美元，遠高於早前預估的最多6,000萬美元，其股價曾跌2.87%。