嘉湖呎價跌穿9千重回4年前　荃灣三房移民盤4年貶值8%

樓價不斷下挫，天水圍嘉湖山莊呎價再錄「8字頭」買賣，屋苑有三房單位劈價約11.4%，成交實用呎價僅約8,440元，呎價創逾一年半新低。另再有移民盤蝕讓急沽。

中原曾慧敬表示，嘉湖山莊翠湖居2座低層D室，實用面積約546方呎，原先叫價520萬元，業主見加息後市況淡靜，加上低層戶吸引力稍遜，累減59.2萬元，以460.8萬元沽出，做價返回2018年水平。

此外，美聯李杏儀表示，荃灣灣景花園3座低層A室，實用面積約610方呎，原業主因移民叫價一減再減，最終劈價約92萬元，以698萬元沽貨，較2018年購入價貶值62萬元或約8.2%。

中原盧宏基亦稱，西營盤瑧璈高層B室套三房海景戶，實用面積約700方呎，以1,638萬元易手。原業主持貨約6年帳蝕127萬元。

世紀21奇豐廖振雄則指，西貢逸瓏園1座高層A室減價92萬元，以888萬元沽，呎價約12,596元，為項目一年呎價新低。原業主約4年帳面損手182萬元。

另外，據房委會資料，筲箕灣東駿苑一個中層戶實用面積約435方呎，9月未補價第二市場成交價283萬元，呎價約6,506元，為屋苑2016年10月後近6年呎價低位。