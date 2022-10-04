東方日報B1：港雙幣股莊家制　望明年面世

香港在推動人民幣國際化進程中扮演重要戰略角色，時值中美貨幣戰進入新階段，香港得設法加快推動人民幣業務發展，當中人民幣股票發展是重要一環。立法會財經事務委員會周一開會討論豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易的買賣印花稅，財經事務及庫務局局長許正宇稱，爭取在明年上半年推出雙幣股票市場莊家機制，為設立港股通人民幣櫃台做好準備，繼而減輕南下資金的匯率風險顧慮，滿足海外投資者配置人民幣資產的需求。

為此，港交所、香港證監會及香港金融管理局組成的工作小組建議設立雙幣股票市場莊家機制，於人民幣櫃台提供持續報價及回應報價，方便投資者在所需價格買賣。與此同時，市場莊家可進行同一股票在雙幣櫃台間的套戥交易，即於較低價一方買入一隻證券後再於較高價的一方賣出，漸漸磨平價差，繼而提升人民幣股票的流動性，避免流動性不足令價差拉闊和價格過於波動，減輕有關市場莊家的交易成本，激活市場發展。

回應議員提問時，許正宇稱，跟金融機構與投資經理溝通後發現，現在市場對人民幣資產的興趣，比本港允許發行人民幣證券時大很多，「我覺得係同美元『一啲嘅情況』有關，亦都包括大家更加專注分散風險」，所以要趁這個天時「加把勁」讓香港推出更多人民幣金融產品，現在是推出雙幣股票市場莊家機制的好時機，把相關市場基建做出來後，理應有人願意進場，把市場慢慢做旺。

港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁稱，如果有相當的上市公司參與人民幣股票櫃台，應該有足夠莊家有興趣參加。港交所與一些市場莊家聯絡，對方的反饋是雙幣股票市場莊家機制基本上參照現有個股期權及交易所買賣基金(ETF)的造市機制，所以他們好熟悉，反應很正面。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，港股設立人民幣交易櫃台，不代表外資一定會喜歡使用離岸人民幣買賣港股，但「唔搭好個棚、無產品，又點知得唔得？」事實上，倫敦金融市場最主要的交易貨幣並非英鎊，而是離岸美元，究竟香港金融市場是否漸漸側重人民幣並不重要。

港府促進離岸人民幣業務，原因無非是強化香港作為國際金融中心的優勢，促進經濟增長。恒生銀行首席經濟師薛俊昇指，疫情期間，批發及零售活動佔本港經濟比重累計下降1.8個百分點至不足2.5%，惟金融及保險的比重因金融市場波動而升2.4個百分點。該行把本港全年經濟增長預測由零降至負0.8%，惟基於政府刺激經濟措施及勞工市場改善，料下半年經濟表現較上半年佳。

反映國際市場的離岸人民幣周一先升後回，上午高見7.1202兌每美元，其後曾回落至7.1561。港交所股價周一收報266.6元，跌1.11%。