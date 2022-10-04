【持續讓利】傳內銀遭要求開水喉救房企　勢損業績

為了拯救深陷低谷的房地產行業，中央政府接連出招救樓市，日前傳出監管機構要求6大國營銀行向房地產行業釋放6,000億元人民幣的新融資額度。雖然房企銷售仍未見回暖，消息已刺激內房股周一炒上，反觀被中央政府要求肩負更多重任的內銀股被拋售。看來，這些年一直為內房泡沫提供資金的內地銀行業，最終還是避不過「火燒身」，圍繞內銀股的一場大型重估潮，或一觸即發！

近期，內地當局接連推多項措施提振樓市，除了對部分城市階段性放寬首次置業的按揭貸款利率下限，亦為換購住房的市民提供退稅優惠等，務求全方位刺激需求。最新消息是，中國人民銀行和中國銀保監會更已通知6大國營銀行今年最後4個月內各自提供最少1,000億元人民幣的融資穩樓市，可以是按揭、放貸給發展商或買入其債券等，形式不拘，變相要內銀「開大水喉」配合拯救樓市行動。

與此同時，房地產研究機構克而瑞數據顯示，首100名開發商上月合約銷售連續16個月收縮，上月銷量及銷售額分別按年瀉35.1%及25.4%，跌幅雖較8月收窄，主要是基數較低。

分析指出，內地將穩樓市提升至更高層次，或會促內銀作更多讓利，以避免大量房企在年關前倒閉破產。近期人民幣持續貶值，已為屬權重的中資板塊添沽壓，如今更面臨救樓市重擔加大，短期內有機會迎來重估潮，一旦確認不良貸款或壞帳因配合救樓市而大幅增加，影響盈利表現，內銀股能否繼續憑「高息」留客，實不無變數。

券商野村則表示，雖然放鬆調控措施對內房行業帶來一些積極作用，但遠未稱得上是全面解決方案，又謂房地產行業形勢的嚴峻程度，足以讓當局可能再度直接印鈔刺激需求，但這種方法對低線城市作用不大，反而救市希望落在仍有人口流入的大型城市。

該行認為，當局向大城市引入以抵押補充貸款(PSL)主導的刺激方案，並取消這些大城市的大部分「非市場化」的樓市限制措施，會是合理解決方法之一，預期中央未來數月推更多樓市寬鬆措施，但全面解決方案仍待當局權力交接事宜塵埃落定，可能明年3月後才出爐。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，當局樓市政策方向明顯有轉變，但地產商的銷售及股價未有太大改善，反映市場信心還未恢復，暫時仍有待相關政策效果能否帶動行業復甦。至於市傳的6,000億元人民幣貸款，問題在於資源能否惠及民企，否則對行業的幫助不大。

梁續表示，內地銀行在經濟方面擔任很大角色，相信要為此「讓利」，將累及盈利前景，惟整體內銀股價已很低，息率已屆吸引水平，對股價有一定支持作用。