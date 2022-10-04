8月份九龍甲廈空置率下跌　尖沙咀表現較佳

港島區指標甲級商廈市況持續受壓，反而九龍核心商業區甲廈在本地企業租客支撐下，近期空置情況相對平穩。中原(工商舖)資料顯示，8月份九龍區整體指標商廈空置率錄得約11.73%，按月減低約0.36個百分點，當中，以尖沙咀區寫字樓空置情況出現明顯改善，按月大減約1.64個百分點。

該行寫字樓部何淑貞表示，8月份九龍區整體指標商廈空置率較去年同期亦降減低約0.8個百分點，其中一線商業區尖沙咀有關數字由7月份約11.81%，減少至約10.17%，惟對比2021年同期表現就仍遜色，按年高出約1.87個百分點。近期區內新港中心1座中層10室，面積約1,450方呎，以呎租約34港元獲租客承租，較舊有呎租約45元，下跌約24%。

同時，尖東甲級商廈林立，該地段8月份寫字樓空置率錄約12.04%，按月亦減少約0.7個百分點，按年對比則上升約0.67個百分點。旺角區8月甲廈空置率雖按月上升約1.07個百分點至約5.07%，但空置仍為九龍商業區中最低，對比2021年同期更大幅低出約2.49個百分點。

何續稱，九龍東方面，觀塘區指標商廈空置率有所改善，最新錄得約9.56%，按月遞減0.21個百分點，按年跌幅更達約2.96個百分點，為九龍區中按年跌幅最大區域。不過，九龍灣因甲廈樓面供應過剩，區內8月份空置率錄得約19.42%，比7月上升約0.41個百分點，為按月上升幅度最大地區，按年略微減少約1.04個百分點，但未來數年續有大型寫字樓項目發展，相信區內商廈空置率短期內難以回落。

她認為，九龍區甲級商廈質素對比港島毫不遜色，加上租金水平較為相宜，在現時經濟市道不景氣下，成為部分企業租客進駐選擇。而現時商廈租賃市場缺乏內地及外資企業租客，令整體寫字樓租金有明顯議價空間，當中東九龍區議價空間擴大。不過，香港仍未落實全面通關情況下，整體商廈空置率維持偏高水平，預料九龍區甲廈寫字樓市場短期空置情況仍會持續疲弱。