第三季一手樓平均成交額759萬元　創9年按季新低

2022年第三季新盤市場以中小型單位成交為主，導致總成交金額按季大跌。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合一手住宅銷售網資料，上季新盤成交量共錄3,560宗，較第二季3,811宗減少約6.6%。

金額方面，由今年第二季約439.78億港元，大減至第三季約270.36億元，跌幅達約38.5%。若以平均每宗一手金額計算，即第三季平均每宗成交額僅約759萬元，較第二季平均約1,154萬元，顯著下跌約34.2%，創自2013年第三季後的9年季度新低。

該行首席分析師劉嘉輝指出，第三季售出的一手項目中，最多的是屯門NOVO LAND 1A及1B期，其次是粉嶺北ONE INNOVALE 1及2期，兩項目合共錄2,377宗成交，即佔期內一手成交量約66.8%。由於上季售出的一手單位以中細價單位為主，期間1,000萬元或以下一手成交量錄3,196宗，佔約89.8%，宗數較第二季2,654宗，大幅高出約20.4%。

反觀，第三季逾1,000萬至2,000萬元一手成交僅錄263宗，按季大減約72.9%，而逾2,000萬元成交，則由第二季187宗，大跌至第三季只有101宗，跌幅約46%。