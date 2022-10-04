聯合國：今年全球經濟增長料2.5%

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)發布《2022貿易與發展報告》，預測2022年全球經濟將增長2.5%，2023年經濟增長率將放緩至2.2%。

聯合國貿發會議秘書長格林斯潘表示，各國需要增加對弱勢群體的支持。目前部分國家的行動方針正在傷害最脆弱的群體，尤其是在發展中國家，並有可能導致全球衰退。

UNCTAD全球化和發展戰略司司長Richard Kozul-Wright指出，政策制定者面臨的真正問題不是過多的錢追逐過少的商品而導致的通脹危機，而是分配危機，太多公司支付過高股息，太多人在薪金之間苦苦掙扎，還有太多的政府依靠債券生存。

報告警告，發達經濟體的貨幣和財政政策舉措，有可能將世界推入全球衰退和長期停滯，造成的損害比2008年金融危機和2020年新冠疫情衝擊更為嚴重。

據該報告，發達經濟體快速加息和財政緊縮，加上新冠疫情大流行和烏克蘭戰爭導致的危機，已經將全球經濟放緩轉變為低迷，預期的軟着陸看來不太可能。

此外，報告指出，所有地區都受到經濟增長放緩的衝擊，但發展中國家所受的影響格外明顯，其平均增長率預計將下降至3%以下，此速度不足以實現可持續發展，並將進一步擠壓公共和私人財政空間，破壞就業前景。拉丁美洲的中等收入國家以及非洲的低收入國家今年將出現最急劇的經濟放緩。