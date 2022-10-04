獨立調查：奧園健康內部控制無妥善執行

調查委員會針對公司前任核數師提出的多項資金往來事項作出調查，當中發現集團附屬在去年1月1日應母公司集團要求，向母公司附屬劃轉3.5億元人民幣，理由是母公司「面臨迫在眉睫的流動性問題」，母公司至今年3月21日才向集團償付以上欠款。

奧園健康董事會表示，同意獨立調查委員會的意見，認為調查報告的內容及調查結果乃屬合理且可接受，又謂報告發現的問題並不影響集團業務營運。由於無意及不慎疏忽，公司在相關時間並無就資金往來事項遵守上市規則的有關披露及批准要求。惟強調集團在各項資金往來事項中向母公司集團提供的資金均已由母公司集團全額償還給集團。

集團已委聘內部監控顧問對集團的內部監控進行檢討，制定出補救措施建議及工作計劃，並總結補救措施的實施情況。另集團仍在制訂及考慮復牌計劃。