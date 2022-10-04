20大屋苑估價全線冧　港島康怡沙田第一城暴跌12%

樓市氣氛急轉直下，發展商低價推盤搶客，二手樓價不斷下滑。今年第三季20個大型屋苑單位估價全線下挫，當中，以鰂魚涌康怡花園及沙田第一城單位跌勢最急，按季顯著下跌約11.8%及11.6%，估價亦齊跌至逾3年低位。

上述本網統計的大型屋苑估價，於今年第三季隨大市插水。據滙豐銀行網上資料，跌幅最大為康怡花園E座中層戶，實用面積約524方呎，估價由7月初約876萬元，跌至本月初773萬元低位，按季蒸發約103萬元。

中原楊文傑表示，該屋苑10月暫錄1宗買賣，單位為R座高層4室，實用面積約490方呎，成交價788萬元，呎價約16,082元。而9月全月則錄9宗成交，包括兩宗內部轉讓除名個案。

至於近月樓價跌勢顯著的新界指標上車盤沙田第一城，估價走勢相當疲弱，該屋苑16座高層單位，實用面積約327方呎，最新估價約532萬元，較一季前約602萬元，大幅下挫70萬元。而該盤亦為過去一個月估價跌幅最大主要屋苑，相比9月初約576萬元，單月勁跌約7.6%。

事實上，該屋苑9月樓價一度跌穿400萬元，不過近期業主心態稍見轉強，美聯翁凱傑指出，不少業主等待本月中施政報告內容，再決定放盤部署，故市況較為「牛皮」，但出貨決心較大的業主，一般仍有約5至8%議價空間。該項目10月暫錄6宗成交，其中一宗兩房買賣做價險守「4球」，他稱，成交單位為43座極低層B室，實用面積約284方呎，以400萬元售出，呎價約14,085元。

中原黎宗文則指，該屋苑三房戶做價剛失守600萬元，單位為1座低層B室，實用面積約451方呎，累減85萬元，成交價565萬元，做價返回2017年水平，呎價約12,528元。

此外，過去一季亦有3個屋苑估價跌幅達9%以上。其中，鰂魚涌南豐新邨2座高層單位，實用面積約516方呎，估價由7月初約857萬元，按季下跌約9.7%至本月初約774萬元，亦為逾3年低位。至於茶果嶺麗港城及將軍澳新都城，估價亦於一季下跌約9.6%及9.3%。

其他屋苑包括天水圍嘉湖山莊、長沙灣宇晴軒、荔枝角美孚新邨、鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島等主要屋苑，估價季度跌幅介乎約3至8.6%不等。其中，跌幅最溫和為海怡半島2座高層戶，實用面積約526方呎，最新估價約896萬元，較三個月前約924萬元，減少28萬元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，第三季估價回落，正好反映大市走勢，近月樓價持續下挫，而且跌幅一個月比一個月大，故相信10月份樓市仍會受壓，估價數據仍有下跌空間。至於第四季樓市走向，他稱，要視乎施政報告有沒有利好消息公布，以及會否實現「0+0」入境檢疫安排，如有利好因素，樓價走勢料會於11月回穩。