業主為移民累劈110萬　屯門未補價三房售330萬

居屋未補價第二市場錄移民盤大手劈價成交個案，屯門兆麟苑三房單位勁減110萬元，獲綠表客以330萬元承接，呎價約5,957元，低於市場價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃雪飛表示，西半山蔚晴軒中層D室，實用面積約450方呎，三房間隔，以1,068萬元易手，呎價約23,733元。原業主於2012年2月以732萬元買入單位，持貨10年帳面獲利336萬元，升值約46%。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站柏景灣7座高層D室，實用面積約752方呎，三房連套房間隔，以1,600萬元成交，呎價約21,277元。原業主於2001年4月以428萬元入市，持貨至今帳面獲利1,172萬元，升值約2.7倍。

●利嘉閣池沅澂指出，尖沙咀名鑄低層H室，實用面積約939方呎，兩房連套房間隔，外望維港海景及九龍公園景，單位減租約4,000元，以每月租金約48,000元租出，呎租約51.1元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆麟苑F座中層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，原業主移民減價賣樓，累減110萬元，未補價第二市場成交價330萬元，呎價約5,957元，稍低於市場價。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園1座中層G室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以680萬元易手，呎價約14,346元。原業主於2001年以190萬元購入單位，持貨21年帳面獲利約490萬元，升值約2.6倍。

●中原楊頌堯稱，大埔太湖花園錄本月首宗成交，屋苑10座低層D室，實用面積約440方呎，兩房間隔，以480萬元易手，呎價約10,909元。原業主於1997年以293萬元購入單位，持貨25年帳面獲利約187萬元，升值約63.8%。

●利嘉閣鄺皓聰稱，青衣居屋偉景花園3座中層A室，實用面積約504方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價610萬元，減價至550萬元沽出，呎價約10,913元。

●美聯馮根明表示，元朗Park YOHO Genova第30B座低層單位，實用面積約477方呎，連174方呎平台，兩房間隔，減價約53萬元，以655萬元沽出，呎價約13,732元。原業主於2017年8月以624.7萬元購入物業，現帳面獲利約30萬元，升值約4.9%。

●美聯梁浩文表示，屯門居屋兆山苑A座中低層7室，實用面積約546方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價約396萬元，呎價約7,253元。

●祥益陳秀春稱，屯門居屋新圍苑E座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，以460萬元已補價自由場價成交，呎價約8,303元。

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳天晉3座低層B室，實用面積約873方呎，三房連套房間隔，以1,513萬元易手，呎價約17,331元。原業主於2016年以約1,173萬元購入單位，持貨約6年帳面獲利約340萬元，升值約29%。

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